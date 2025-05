Londra, dove il calcio è casa: la guida per muoversi nella capitale del pallone

Parte della collana “Football City Guides”, è pensata per chi ama il calcio non solo come sport, ma come cultura e viaggio. Dalla Premier League alla League Two, passando per gli impianti storici e quelli moderni, la guida è un itinerario emozionale tra Wembley, l’Emirates Stadium, Craven Cottage, la nuova Tottenham Arena, fino al piccolo stadio del Leyton Orient.