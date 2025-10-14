Qualificazioni Mondiali 2026: l'Inghilterra vola ai Mondiali, beffa Portogallo. Ma è record per CR7

L'Inghilterra è ufficialmente la prima qualificata ai Mondiali della zona-UEFA, un risultato che non è mai stato in discussione per i ragazzi di Tuchel, che hanno vinto sei gare su sei in un girone dominato. La sfida contro la Lettonia si sblocca al 25', col tiro preciso di Gordon, poi Kane fa dilagare i suoi con una doppietta: gol al 43' e rigore al 48'pt. Nella ripresa l'autorete di Tonisevs sancisce anche il poker britannico, prima della cinquina di Eze. Finisce dunque 5-0, Inghilterra a quota 18 punti e ai Mondiali. Il turno di riposo dell'Albania riapre i giochi per il secondo posto, con Asllani e compagni a quota 11 punti e la Serbia che sale a quota 10. Dopo aver subito la rete di Guillaume Lopez per Andorra (17'), Vlahovic e compagni rimontano con la rete dello juventino e chiudono i giochi col rigore di Mitrovic. Tutto aperto dunque nella corsa ai playoff, e sarà decisiva proprio l'Inghilterra: Kane e compagni sfideranno proprio Serbia e Albania nelle ultime due giornate. Fuori dai giochi Lettonia (5) e Andorra (1).