Basket, Eurolega: Milano dura un tempo, a Monaco vince il Bayern

Nulla da fare per Milano, in casa del Bayern Monaco arriva il terzo ko consecutivo in Eurolega. Il primo quarto è piuttosto equilibrato, con gli ospiti che rispondono alle offensive di Baldwin e Lucic. Milano è sotto di due punti dopo i primi dieci minuti (16-14), e nel secondo periodo Brooks e Booker spingono l’Olimpia fino al +5 all’intervallo (33-28). Il vero capolavoro dei bavaresi arriva dopo la pausa lunga: parziale di 18-7 nel segno di Giffey e Hollatz dalla panchina. Nei seicento secondi conclusivi i padroni di casa aumentano il distacco: Lucic torna a segnare con continuità, Baldwin e Obst fanno il resto. Vince il Bayern 64-53 e registra la seconda vittoria in quattro appuntamenti, Milano ancora ko.