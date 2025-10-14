Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Basket
EUROLEGA

Basket, Eurolega: Milano dura un tempo, a Monaco vince il Bayern

Terza sconfitta consecutiva per l’Olimpia: i bavaresi si impongono 64-53

14 Ott 2025 - 22:38
© X

© X

Nel quarto turno di Eurolega di basket Milano va incontro alla terza sconfitta consecutiva: la squadra di Ettore Messina si deve arrendere 64-53 sul parquet del Bayern Monaco. L’Olimpia gioca un buon primo tempo (33-28), trascinata da Shields (10 punti totali) e Booker (11 punti nel match). Nel terzo quarto l’EA7 segna solo 7 punti, ne subisce 18 e favorisce la fuga bavarese: super Lucic con 15 punti, Obst dalla panchina ne mette 14.

BAYERN MONACO-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 64-53

Nulla da fare per Milano, in casa del Bayern Monaco arriva il terzo ko consecutivo in Eurolega. Il primo quarto è piuttosto equilibrato, con gli ospiti che rispondono alle offensive di Baldwin e Lucic. Milano è sotto di due punti dopo i primi dieci minuti (16-14), e nel secondo periodo Brooks e Booker spingono l’Olimpia fino al +5 all’intervallo (33-28). Il vero capolavoro dei bavaresi arriva dopo la pausa lunga: parziale di 18-7 nel segno di Giffey e Hollatz dalla panchina. Nei seicento secondi conclusivi i padroni di casa aumentano il distacco: Lucic torna a segnare con continuità, Baldwin e Obst fanno il resto. Vince il Bayern 64-53 e registra la seconda vittoria in quattro appuntamenti, Milano ancora ko.

TABELLINO

Bayern Monaco-EA7 Emporio Armani Milano 64-53

Parziali: 16-14, 28-33, 46-40.

Bayern Monaco: Rathan-Mayes 1 (0/1, 0/4, 1/2 tl), Lucic 15 (3/5, 1/2, 6/7 tl), Mike 7 (2/4, 1/1, 0/1 tl), Mccormack, Baldwin 11 (4/9, 1/6); Giffey 8 (4/5, 0/2), Kratzer, Jessup 2 (1/3, 0/1), Obst 14 (0/1, 3/9, 5/5 tl), Hollatz 2 (0/1 da 2, 2/2 tl), Gabriel 4 (2/4 da 2). N.e. Da Silva. All. Herbert.

EA7 Emporio Armani Milano: Ellis 4 (1/6 da 2, 2/2 tl), Bolmaro 4 (2/4, 0/1), Shields 10 (1/4, 2/6, 2/3 tl), Brown 8 (3/7, 0/4, 2/2 tl), Booker 11 (3/5, 0/2, 5/5 tl); Mannion 4 (2/3 da 2), Brooks 7 (2/6, 1/3), Ricci 2 (1/1, 0/1), Guduric 3 (1/3, 0/2, 1/2 tl), Dunston (0/1 da 2), Diop. N.e. Tonut. All. Messina.

basket
eurolega
olimpia milano

Ultimi video

01:39
DICH PAJOLA BASKET DICH

Pajola a SM: "Abbiamo fatto un lavoro incredibile"

00:58
Virtus e Brescia in testa

Virtus e Brescia in testa

01:01
Basket, prima giornata

Basket, prima giornata

00:33
Basket: Bianchi nuovo Ct

Basket: Bianchi nuovo Ct

01:32
L'Olimpia non sbaglia

L'Olimpia non sbaglia: sua la Supercoppa

01:29
Olimpia ecco i nuovi

Ecco i nuovi dell'Olimpia

00:45
DICH ELLIS OLIMPIA DICH

Ellis: "Un onore giocare per l'Olimpia"

02:00
DICH TOTE' OLIMPIA DICH

Totè: "Ho scelto Milano per vincere"

01:34
Basketball game evolution

Basketball game evolution: la presentazione del libro

01:19
Belinelli ha detto stop

Belinelli ha detto stop

01:00
DICH ELEONORA BOI TG5 DICH

Eleonora Boi: "Mi piacciono gli horror ma non viverli..."

01:16
MCH PARATA OKLAHOMA CITY THUNDER MCH

La parata dei campioni: che festa per Oklahoma City Thunder

01:57
Il trionfo della Virtus

Il trionfo della Virtus

01:40
MCH FESTEGGIAMENTI BOLOGNA MCH

Bologna è campione d'Italia: le immagini della festa

01:02
MCH DEDICHE POLONARA MCH

Magliette, cori, videochiamata: tutti con Achille Polonara

01:39
DICH PAJOLA BASKET DICH

Pajola a SM: "Abbiamo fatto un lavoro incredibile"

I più visti di Basket

L'Olimpia domina Varese nel derby, prima vittoria in campionato per Milano

Trapani fa due su due, ok anche Tortona. Prima vittoria per Cantù

Final Eight, Marigona incanta Torino

NBA, la sciatica obbliga LeBron James a saltare l'inizio di stagione

Martina Caretta, bellezza pugliese per la Coppa Italia LNP

Milica Tasic, pallavolista serba, è la fidanzata di Luca Vildoza, playmaker argentino del Panathinaikos. 

Milica Tasic fa impazzire Luca Vildoza e tutta Atene

Basket ora per ora
Vedi tutti
21:49
Basket, Europeo U16: Italia ko in semifinale con la Lituania
19:39
Basket, Varese: Mauro Villa confermato per la stagione 2025/26
19:10
Basket: riunione Fip-Lba-Lnp a Trieste su emanazione biglietti
13:40
Bonamico, Petrucci: "E' stata una colonna per l'Italia"
17:51
Basket: Forlì esclusa da torneo estivo per motivi di ordine pubblico