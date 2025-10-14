Le pagelle di Italia-Israele: Retegui va in doppia cifra in azzurro, Donnarumma si riscatta da campione

© IPA
I voti e i giudizi della sfida di Udine valida per le qualificazioni al Mondiale 2026: male Raspadori e difesa un po' scricchiolantedi Andrea Ghislandi
I VOTI DELL'ITALIA
Donnarumma 7,5 - Riscatta il clamoroso errore contro l'Estonia con una strepitosa parata con la mano destra su Solomon sullo 0-0. Un intervento che vale doppio. Bravissimo anche su Gloukh. Capitan saracinesca.
Di Lorenzo 5,5 - Schierato braccetto di destra nella difesa a tre, rischia grosso nella ripresa quando da un suo passaggio corto nasce l'occasione di Gloukh neutralizzata da un super Donnarumma.
Mancini 6 - Per tutto il primo tempo Gattuso e Bonucci lo richiamano per la sua marcatura su Baribo. Il primo gol in Nazionale nel recupero gli vale la sufficienza
Calafiori 5,5 - Khalaili è un brutto cliente e lo mette in costante difficoltà con le sue progressioni nel primo tempo. L'occasione più nitida per Israele nasce dalla sua parte. Sfiora il 3-0 nel recupero.
Cambiaso 6 - Sua la prima occasione al 10' con un bel sinistro che termina a lato di poco. Per il resto ordinaria amministrazione. (40' st Spinazzola sv)
Barella 6 - Vale un po' il discorso fatto per Tonali. Meglio anche lui nella ripresa. Peccato per l'ammonizione a gara ormai finita: diffidato, salterà la Moldova.
Locatelli 6,5 - Preferito a Cristante in regia, qualche bella sventagliata nel primo tempo. Nei secondi 45' cresce come tutta la squadra e si fa sentire di più in mezzo al campo. (40' st Cristante sv)
Tonali 6 - Soprattutto nel primo tempo fatica a trovare la giusta posizione. Cresce nella ripresa e anche in una serata non al top rimane uno degli insostituibili di questa squadra. (48' st Piccoli sv)
Dimarco 6,5 - Spinge con una buona costanza e, ciliegina sulla torta, l'assist al bacio per il colpo di testa vincente di Mancini.
Raspadori 5 - Gattuso gli chiede di giocare tra le linee, ma l'ex Napoli fatica a trovare la posizione e non riesce mai ad accendersi. E anche il gioco azzurro ne risente. Non rientra nella ripresa. (1' st Esposito 6 - Subisce subito fallo al primo pallone che tocca. Mette la sua fisicità al servizio della squadra. Ha sul destro il pallone del 3-0 ma ci arriva un po' troppo molle).
Retegui 7,5 - Bravo a procurarsi il calcio di rigore proprio nel finale del primo tempo, anticipando nettamente Baltaxa che lo colpisce sul polpaccio. Riscatta l'errore contro l'Estonia e toglie le castagne dal fuoco. Raddoppia con uno splendido destro a giro dopo aver recuperato palla. Sono 11 i gol in maglia azzurra in 24 presenze. (47' st Cambiaghi sv)
Ct.: Gattuso 6,5 - La squadra fatica e non poco nel primo tempo, dove c'è da ringraziare Donnarumma, l'imprecisione di Gloukh e il solito Retegui. Molto meglio con il doppio attaccante.
ISRAELE: Glazer 5,5; Dasa 6 (44' st Mizrahi sv), Blorian 6, Baltaxa 5; Khalaili 6,5 (28' st Toriel 5), Biton 6, E. Peretz 6 (30' st Abu Fani 5,5), Gloukh 6, Revivo 6; Solomon 6,5 (44' st Shua sv), Baribo 6 (27' st Turgeman 5,5). Ct Ben Shimon 6