Chi troverà l'Italia ai playoff? In semifinale torna l'incubo Svezia

Le squadre che prenderanno parte agli spareggi saranno suddivise in quattro fascie: le prime tre saranno stilate sulla base del ranking Fifa mentre nella quarta ci saranno quelle arrivate dalla Nations. L'Italia, che occupa la decima posizione della classifica mondiale, sarà sicuramente in prima fascia e nella semifinale (secca) del playoff affronterà una squadra di quarta. Tra queste quattro ci sarà certamente la Svezia: gli uomini di Tomasson dopo la sconfitta con il Kosovo sono sempre più ultimi nel girone B, ma grazie alla vittoria del gruppo 1 di Lega C di Nations League ( con Slovacchia, Estonia e Azerbaigian) avranno diritto di giocare gli spareggi per il mondiale. Al 25% quindi potrebbe esserci un secondo atto di quel Italia-Svezia 2017 che sancì la prima di due eslcusioni consecutiva dalla Coppa del Mondo per gli azzurri.