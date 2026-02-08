Roma, Dybala alza bandiera bianca: salterà la sfida al Cagliari

La Joya si è allenato a parte negli ultimi giorni, con la speranza di poter rientrare almeno nella lista dei giocatori a disposizione. Invece nulla da fare: gli ultimi test della vigilia non hanno dato esito positivo e lo staff tecnico e medico ha preferito non correre rischi, optando per dare all'argentino qualche giorno di recupero in più in vista della prossima sfida, quella di domenica 15 febbraio in casa del Napoli. Questo il nuovo obiettivo di Dybala dopo l'esclusione contro il Cagliari.