Roma, Dybala alza bandiera bianca: salterà la sfida al Cagliari

08 Feb 2026 - 11:43
© Getty Images

© Getty Images

Paulo Dybala non sarà nemmeno in panchina per la sfida contro il Cagliari. L'attaccante della Roma non sarà a disposizione di Gasperini per la sfida dell'Olimpico di lunedì sera, a causa del fastidio al ginocchio che lo sta limitando nell'ultimo periodo, a partire da prima dell'ultima gara della League Phase di Europa League contro il Panathinaikos. 

La Joya si è allenato a parte negli ultimi giorni, con la speranza di poter rientrare almeno nella lista dei giocatori a disposizione. Invece nulla da fare: gli ultimi test della vigilia non hanno dato esito positivo e lo staff tecnico e medico ha preferito non correre rischi, optando per dare all'argentino qualche giorno di recupero in più in vista della prossima sfida, quella di domenica 15 febbraio in casa del Napoli. Questo il nuovo obiettivo di Dybala dopo l'esclusione contro il Cagliari.

roma
paulo dybala

Ultimi video

01:48
Milan, non solo Allegri

Il Milan vola grazie al mercato

00:27
DICH SPALLETTI SU RINNOVO YILDIZ 7/2 DICH

Spalletti sul rinnovo di Yildiz: "Giorno importante per il futuro Juve"

00:51
DICH YILDIZ RINNOVA 2030 DICH

Yildiz fino al 2030: "Amo la Juventus, faremo grandi cose"

01:08
MCH FIRMA RINNOVO YILDIZ MCH

Yildiz fino al 2030: il momento della firma del contratto

01:30
DICH GROSSO PRE INTER DICH

Grosso sfida l'Inter: "Sfida proibitiva, ma proveremo a fare un’impresa"

00:54
DICH CUESTA PRE BOLOGNA DICH

Cuesta: "Abbiamo tutto per far bene"

00:22
MCH ELICOTTERO JUVENTUS STADIUM MCH

Juve, un elicottero atterra alla Continassa

01:35
MCH UNION BERLINO FUOCHI D'ARTIFICIO MCH

Fuochi d'artificio in tutto lo stadio: sospesa la gara con l'Eintracht

01:51
DICH SARRI PRE JUVE DICH

Lazio, Sarri: "Io resto, ma la Juve vista ultimamente è difficile da affrontare"

01:16
La Roma e l'Olimpico

Roma, il fattore Olimpico

01:30
Domani Juventus-Lazio

Juve-Lazio, il grande scontro tra toscani

01:29
Conte non vuole abdicare

Conte non vuole abdicare

01:33
Casa Genoa, casa Conte

Casa Genoa, casa Conte

01:29
C'eravamo poco amati

Sarri-Juve: c'eravamo poco amati

02:05
Dea, segreto in panchina

Dea, il segreto è in panchina

01:48
Milan, non solo Allegri

Il Milan vola grazie al mercato

I più visti di Calcio

Callegari: "Juve, crollo psicologico e rosa corta"

Callegari: "Juve, crollo psicologico e rosa corta"

Napoli, rincorsa scudetto: perché sì e perché no

Napoli, rincorsa scudetto: perché sì e perché no

Pagelle di Inter-Torino

Pagelle di Inter-Torino

Atalanta-Juventus, quanti gol iconici: la top 5 di Massimo Callegari

Atalanta-Juventus, quanti gol iconici: la top 5 di Massimo Callegari

Il petardo ad Audero

Il petardo ad Audero: che paura per il portiere

MCH CHIVU TEDOFORO 05-02 MCH

Folla per Chivu tedoforo a Sant'Ambrogio

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:43
Roma, Dybala alza bandiera bianca: salterà la sfida al Cagliari
Juan Jesus (Napoli)
10:23
Napoli, orgoglio Juan Jesus dopo l'espulsione: "Stringiamo i denti, il resto è rumore dei tifosi occasionali"
10:20
Serie A, il programma della 25.s giornata
23:37
Fiorentina, Vanoli: "Subito gol in modo troppo facile. Salvezza? Ci sarà da lottare fino all'ultimo"
23:26
Torino, Baroni: "Non era facile con 10 infortunati, ma avevamo motivazioni fortissime"