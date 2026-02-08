Roma, Dybala alza bandiera bianca: salterà la sfida al Cagliari
© Getty Images
Paulo Dybala non sarà nemmeno in panchina per la sfida contro il Cagliari. L'attaccante della Roma non sarà a disposizione di Gasperini per la sfida dell'Olimpico di lunedì sera, a causa del fastidio al ginocchio che lo sta limitando nell'ultimo periodo, a partire da prima dell'ultima gara della League Phase di Europa League contro il Panathinaikos.
La Joya si è allenato a parte negli ultimi giorni, con la speranza di poter rientrare almeno nella lista dei giocatori a disposizione. Invece nulla da fare: gli ultimi test della vigilia non hanno dato esito positivo e lo staff tecnico e medico ha preferito non correre rischi, optando per dare all'argentino qualche giorno di recupero in più in vista della prossima sfida, quella di domenica 15 febbraio in casa del Napoli. Questo il nuovo obiettivo di Dybala dopo l'esclusione contro il Cagliari.