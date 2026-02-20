Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati del 20 febbraio 2026

© Getty Images | Giovanni FRANZONI: discesa libera, argento
Italiani in gara, risultati, protagonisti e curiosità dai Giochi invernali di Milano-Cortina 2026 con aggiornamenti e notizie live
Benvenuti nel nostro live quotidiano dedicato a Milano-Cortina 2026: minuto dopo minuto, tutto quello che succede ai Giochi Invernali italiani. Dalle qualificazioni ai risultati delle gare, fino ai retroscena dal villaggio olimpico e agli aggiornamenti sulle condizioni degli atleti azzurri: in questo articolo troverete tutti i fatti del giorno aggiornati in tempo reale.
Al termine del seeding dello ski cross femminile l'azzurra Jole Galli ha fatto registrare il decimo tempo. Allo 'Snow park' di Livigno la migliore è stata la tedesca Daniela Maier seguita dalla svedese Sandra Naeslund. Alle 12 al via gli ottavi di finale.
Gli atleti paralimpici ucraini non parteciperanno alla cerimonia di apertura dei Giochi paralimpici per protestare contro la decisione del Comitato Paralimpico Internazionale di consentire agli atleti russi di gareggiare sotto la loro bandiera nazionale: lo dichiara il Comitato Paralimpico Nazionale ucraino. "La squadra paralimpica ucraina e il Comitato Paralimpico Nazionale dell'Ucraina boicottano la cerimonia di apertura dei XIV Giochi Paralimpici Invernali e chiedono che la bandiera ucraina non venga utilizzata alla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi 2026!", ha dichiarato il comitato in un comunicato.
In gara ci sono due azzurre: Jole Galli e Andrea Chesi.
Terzultimo giorno di gara alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Le speranze di medaglia per l'Italia sono poste tutte in Francesca Lollobrigida, impegnata nei 1500 metri, e Arianna Fontana, anche lei in gara nei 1500. Attenzione anche al biathlon, con Giacomel, Hofer e Romanin impegnati nella 15 km mass start maschile.