LIVE

MILANO-CORTINA 2026

Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati del 20 febbraio 2026

Italiani in gara, risultati, protagonisti e curiosità dai Giochi invernali di Milano-Cortina 2026 con aggiornamenti e notizie live

20 Feb 2026 - 11:07
1 di 26
© Getty Images | Giovanni FRANZONI: discesa libera, argento
© Getty Images | Giovanni FRANZONI: discesa libera, argento
© Getty Images | Giovanni FRANZONI: discesa libera, argento

© Getty Images | Giovanni FRANZONI: discesa libera, argento

© Getty Images | Giovanni FRANZONI: discesa libera, argento

Benvenuti nel nostro live quotidiano dedicato a Milano-Cortina 2026: minuto dopo minuto, tutto quello che succede ai Giochi Invernali italiani. Dalle qualificazioni ai risultati delle gare, fino ai retroscena dal villaggio olimpico e agli aggiornamenti sulle condizioni degli atleti azzurri: in questo articolo troverete tutti i fatti del giorno aggiornati in tempo reale.

Ski cross, decimo tempo per Galli nel seeding

 Al termine del seeding dello ski cross femminile l'azzurra Jole Galli ha fatto registrare il decimo tempo. Allo 'Snow park' di Livigno la migliore è stata la tedesca Daniela Maier seguita dalla svedese Sandra Naeslund. Alle 12 al via gli ottavi di finale.

Paralimpiadi, l'Ucraina non parteciperà alla cerimonia d'apertura

 Gli atleti paralimpici ucraini non parteciperanno alla cerimonia di apertura dei Giochi paralimpici per protestare contro la decisione del Comitato Paralimpico Internazionale di consentire agli atleti russi di gareggiare sotto la loro bandiera nazionale: lo dichiara il Comitato Paralimpico Nazionale ucraino. "La squadra paralimpica ucraina e il Comitato Paralimpico Nazionale dell'Ucraina boicottano la cerimonia di apertura dei XIV Giochi Paralimpici Invernali e chiedono che la bandiera ucraina non venga utilizzata alla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi 2026!", ha dichiarato il comitato in un comunicato. 

Ski cross, al via la prova femminile

 In gara ci sono due azzurre: Jole Galli e Andrea Chesi. 

Gli italiani in gara oggi

 Terzultimo giorno di gara alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Le speranze di medaglia per l'Italia sono poste tutte in Francesca Lollobrigida, impegnata nei 1500 metri, e Arianna Fontana, anche lei in gara nei 1500. Attenzione anche al biathlon, con Giacomel, Hofer e Romanin impegnati nella 15 km mass start maschile. 

Leggi anche

Milano-Cortina 2026: gli italiani in gara oggi 20 febbraio

milano-cortina 2026
olimpiade
diretta
notizie
aggiornamenti

Ultime notizie

25

Milano-Cortina 2026 a tutta birra con AB InBev e Corona Cero

Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati del 20 febbraio 2026

Paralimpiadi, riammessi russi e bielorussi con bandiere e inni, Heraskevych attacca: "È uno scandalo"

Sci di fondo, Klaebo schiacciasassi: vince il 10° oro olimpico e punta a fare l'en plein

Milano-Cortina 2026: gli italiani in gara oggi 20 febbraio

Milano, l'hockey su ghiaccio e una passione che si è riaccesa con l'Olimpiade

Alberto Gasparri

Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati del 19 febbraio 2026

Brignone: "Percorso difficile: mai avrei sognato di vincere ma non avrei mai fatto comparsata"

Effetto Milano-Cortina 2026: nuovo impianto per hockey e pattinaggio di figura a Milano

10
9° posto Arianna Fontana (Italia): 14 medaglie (3 ori, 6 argenti e 5 bronzi) nello short track tra il 2006 e il 2026

Fontana leggenda dello sport: scala la classifica degli sportivi più medagliati alle Olimpiadi

Cerimonia di chiusura: i portabandiera saranno Lisa Vittozzi e Davide Ghiotto

20

Emozione hockey: la Svizzera strappa il bronzo "delle umane" alla Svezia

Clamorosa svista arbitrale nell'hockey: Cechia in gol con un giocatore in eccesso sul ghiaccio contro il Canada

Cerimonia di chiusura Milano-Cortina: anche Achille Lauro sul palco a Verona

Milano-Cortina 2026: gli italiani in gara oggi 19 febbraio

25

Milano-Cortina 2026 a tutta birra con AB InBev e Corona Cero

I più visti di Milano-Cortina 2026

Galeotto fu lo spot: Brignone e James si sono conosciuti sul set tv. E c'era la Goggia...

Fontana supera Mangiarotti: tutte le medaglie che l'hanno resa leggenda

Speed skating, ecco la nona meraviglia: rimonta sugli Usa, oro nell'inseguimento a squadre

9° posto Arianna Fontana (Italia): 14 medaglie (3 ori, 6 argenti e 5 bronzi) nello short track tra il 2006 e il 2026

Fontana leggenda dello sport: scala la classifica degli sportivi più medagliati alle Olimpiadi

Vonn, periodo nero. Addio al cane Leo: "Se n'è andato il giorno dopo la mia caduta"

Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati del 17 febbraio 2026

Notizie del giorno
Vedi tutti
11:29
Tennis: Atp Rio de Janeiro, Berrettini ai quarti di finale
11:28
Neymar pensa al ritiro? "Potrei dire addio a fine anno"
11:20
Genoa, Bijlow: "Olanda? Ora penso a fare bene qui"
Romario, che fisico a 60 anni!
11:16
Romario, che fisico a 60 anni!
Dall'Arabia l'esultanza in pieno stile One Piece
11:15
Dall'Arabia l'esultanza in pieno stile One Piece