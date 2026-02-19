Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati del 19 febbraio 2026

"La giornata di domenica è stata di difficile gestione, anche dopo l'infortunio della Lindsey Vonn, a cui mando tutti i miei più sinceri auguri di guarigione. È chiaro che tutti si aspettavano forse di più da me, magari io stessa in primis, però non è mai scontato riuscire a fare medaglia alle Olimpiadi. Mi porto quindi a casa questo bronzo, sapendo di essere stata in grado di salire sul podio in questa disciplina nelle uniche tre edizioni dei Giochi a cui ho partecipato. Io sono sempre stata molto esigente con me stessa, a tratti anche ingiustificatamente dura. Però è chiaro che l'Olimpiade capita una volta ogni quattro anni, quindi è un dispiacere sbagliare in un evento del genere. Allo stesso tempo, però, devi avere la consapevolezza, quando ti guardi allo specchio la sera, di aver dato tutto. E ci sta anche sbagliare, non c'è dubbio". Così Sofia Goggia tracciando un bilancio delle sue Olimpiadi in una intervista rilascista a Rtl 102.5. A proposito della caduta della campionessa statunitense "innanzitutto mi è dispiaciuto tantissimo per il suo infortunio. Lei partiva con il pettorale 13, io avevo il 15: in partenza si sentivano le urla, sebbene la terza porta, dove poi è caduta, fosse a circa 100 metri in linea d'aria o poco più. Non è stato un momento semplice da gestire, ma chiaramente il dispiacere per lei va oltre la mia difficoltà nel gestire quel momento in partenza. L'ho sentita, dopo il Gigante volevo passare a trovarla, sapendo che era ricoverata a Treviso, ma la stessa mattina del gigante è riuscita a prendere un aereo per tornare in America - ha raccontato - Sono molto contenta che sia riuscita a tornare a casa sua. È chiaro che il suo infortunio è molto pesante: ha avuto varie complicazioni già all'ospedale di Treviso. Mi dispiace tanto per lei perché, sebbene avesse vinto tutto durante la sua carriera, era tornata l'anno scorso in ottica Milano-Cortina 2026 proprio perché, secondo me, non accettava il modo in cui aveva concluso la sua carriera su questa pista nel 2019, quando non riusciva più a esprimere il suo potenziale sugli sci perché fisicamente non stava bene. Sapere che partiva pensando di vincere, perché in questa stagione di Coppa del Mondo è stata estremamente dominante in discesa libera, e poi alla terza porta si fa male pesantemente, è un grosso dispiacere. Nella vita magari dai tantissimo per qualcosa e poi non riesci a ottenerlo: sapendo tutto l'impegno che ci ha messo, mi dispiace tremendamente per lei".