Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati del 19 febbraio 2026

© Getty Images | Giovanni FRANZONI: discesa libera, argento
Italiani in gara, risultati, protagonisti e curiosità dai Giochi invernali di Milano-Cortina 2026 con aggiornamenti e notizie live
Benvenuti nel nostro live quotidiano dedicato a Milano-Cortina 2026: minuto dopo minuto, tutto quello che succede ai Giochi Invernali italiani. Dalle qualificazioni ai risultati delle gare, fino ai retroscena dal villaggio olimpico e agli aggiornamenti sulle condizioni degli atleti azzurri: in questo articolo troverete tutti i fatti del giorno aggiornati in tempo reale.
Gli azzurri cedono 9-5 alla Svizzera nell'ultima giornata del round robin del torneo olimpico maschile e abbandona il torneo olimpico dopo 4 vittorie e 5 sconfitte. Serviva una vittoria contro gli elvetici alla nostra nazionale per andare a giocarsi le medaglie. La nazionale rossocrociata vice campione d'Europa e del mondo in carica chiude la prima fase con 9 vittorie su 9 e accede da prima al penultimo atto.
A Bormio sotto una fitta nevicata debutta a livello olimpico lo sci alpinismo con grandi speranze azzurre. Avanzano in semifinale Giulia Murada e Alba De Silvestro. La prima ha dominato la sua batteria mentre la De Silvestro è arrivata quarta nella sua heat è stata ripescata come lucky loser. Nella gara maschile non è riuscito ad andare al penultimo atto Michele Boscacci, solo 5° nella sua batteria e atteso ora nella staffetta mista insieme alla moglie De Silvestro.
Italia all'undicesimo posto dopo la prima frazione del salto con gli sci, valida per la combinata nordica olimpica. Samuel Costa e Aaron Kostner sono stati protagonisti, sotto una fitta nevicata, di una buona prova dal trampolino dello stadio Giuseppe Dal Ben di Predazzo. In testa, prima della frazione di sci di fondo sul circuito del lago di Tesero, c'è la Germania seguita dalla Norvegia che sulla carta parte da favorita con Jens Luraas Oftebro che punta al terzo oro in questa prima edizione dei Giochi diffusi. In terza posizione il Giappone. Per gli azzurri l'obiettivo dichiarato è quello di entrare nella top 8 olimpica. 3° posto per il Giappone mentre solo al 5° posto l'Austria di Stefan Rettenegger e Lamparter dietro anche alla Finlandia.
Sarà una coppia simbolo dell'Italia Team a guidare il Tricolore nella Cerimonia di Chiusura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, in programma domenica sera all'Arena di Verona. I campioni olimpici Lisa Vittozzi e Davide Ghiotto sono stati scelti come portabandiera azzurri per l'atto conclusivo di questa rassegna a cinque cerchi, che cala il sipario su un'edizione entrata di diritto nella storia dello sport italiano. La biathleta friulana, protagonista di un'Olimpiade di altissimo livello coronata con il primo oro olimpico individuale nella storia del biathlon italiano (nell'inseguimento) e l'argento nella staffetta mista, si è confermata, con talento e determinazione, tra le grandi interpreti internazionali della disciplina, simbolo di resilienza dopo l'infortunio che le ha fatto saltare l'intera stagione 2024/2025. Accanto a lei sfilerà Davide Ghiotto, eccellenza del pattinaggio di velocità e punto fermo del terzetto tricolore che ha conquistato un altro storico oro nell'inseguimento a squadre. Il vicentino, insieme ad Andrea Giovannini e Michele Malfatti, è stato capace di riportare l'Italia nell'olimpo della specialità, 20 anni dopo l'ultima impresa casalinga a Torino 2006.
"La giornata di domenica è stata di difficile gestione, anche dopo l'infortunio della Lindsey Vonn, a cui mando tutti i miei più sinceri auguri di guarigione. È chiaro che tutti si aspettavano forse di più da me, magari io stessa in primis, però non è mai scontato riuscire a fare medaglia alle Olimpiadi. Mi porto quindi a casa questo bronzo, sapendo di essere stata in grado di salire sul podio in questa disciplina nelle uniche tre edizioni dei Giochi a cui ho partecipato. Io sono sempre stata molto esigente con me stessa, a tratti anche ingiustificatamente dura. Però è chiaro che l'Olimpiade capita una volta ogni quattro anni, quindi è un dispiacere sbagliare in un evento del genere. Allo stesso tempo, però, devi avere la consapevolezza, quando ti guardi allo specchio la sera, di aver dato tutto. E ci sta anche sbagliare, non c'è dubbio". Così Sofia Goggia tracciando un bilancio delle sue Olimpiadi in una intervista rilascista a Rtl 102.5. A proposito della caduta della campionessa statunitense "innanzitutto mi è dispiaciuto tantissimo per il suo infortunio. Lei partiva con il pettorale 13, io avevo il 15: in partenza si sentivano le urla, sebbene la terza porta, dove poi è caduta, fosse a circa 100 metri in linea d'aria o poco più. Non è stato un momento semplice da gestire, ma chiaramente il dispiacere per lei va oltre la mia difficoltà nel gestire quel momento in partenza. L'ho sentita, dopo il Gigante volevo passare a trovarla, sapendo che era ricoverata a Treviso, ma la stessa mattina del gigante è riuscita a prendere un aereo per tornare in America - ha raccontato - Sono molto contenta che sia riuscita a tornare a casa sua. È chiaro che il suo infortunio è molto pesante: ha avuto varie complicazioni già all'ospedale di Treviso. Mi dispiace tanto per lei perché, sebbene avesse vinto tutto durante la sua carriera, era tornata l'anno scorso in ottica Milano-Cortina 2026 proprio perché, secondo me, non accettava il modo in cui aveva concluso la sua carriera su questa pista nel 2019, quando non riusciva più a esprimere il suo potenziale sugli sci perché fisicamente non stava bene. Sapere che partiva pensando di vincere, perché in questa stagione di Coppa del Mondo è stata estremamente dominante in discesa libera, e poi alla terza porta si fa male pesantemente, è un grosso dispiacere. Nella vita magari dai tantissimo per qualcosa e poi non riesci a ottenerlo: sapendo tutto l'impegno che ci ha messo, mi dispiace tremendamente per lei".
Parlando del gigante "non mi sono sentita delusa. È chiaro che, quando sei terza nella prima manche alle Olimpiadi e poi arrivi ottava, la delusione venga descritta anche dalle testate giornalistiche per quella che avrebbe potuto essere un'altra medaglia. Però, a dire la verità, io in gigante non salgo più sul podio in Coppa del Mondo dal 2018. Mi ritengo comunque soddisfatta della mia gara, perché ho fatto due manche ad alto livello. Poi, chiaramente, nella seconda manche le vere gigantiste, che forse erano andate un pochino più piano nella prima, si sono date una mossa e hanno sciato un po' più forte. Comunque ho preso quattro decimi sia nella prima sia nella seconda manche dalla vincitrice, quindi la mia gara è stata molto lineare. È chiaro che poi si sono invertite un po' le posizioni e questo può essere visto come una delusione - ha proseguito - Devo dire che, se dovessi avere un rammarico per qualcosa, nel caso sarebbe per il Super G, perché io sono molto più forte nelle discipline veloci, sebbene sappia sciare anche in Gigante. Essere in testa fino a metà pista con 65 centesimi di vantaggio e poi sbagliare, non riuscendo a concludere la gara, mi è dispiaciuto molto. In discesa, invece, sono riuscita a portare a casa questo bronzo".
"Federica Brignone ha fatto qualcosa di estremamente grandioso dopo il suo infortunio. Ci sono atleti che impiegano anni a tornare al livello che avevano prima di farsi male; però, quando si tratta di grandi campioni, alla fine il loro talento batte quello che può essere un destino avverso, e ciò che sei davvero non muore mai. Sono contenta per tutte le azzurre che hanno vinto tante medaglie d'oro, Lollobrigida, Vittozzi. Penso che sia stata una spedizione fantastica da parte dell'Italia e sono orgogliosa di aver dato, nel mio piccolo, il mio contributo". Così Sofia Goggia in una intervista rilasciata a Rtl 102.5. "La presenza del presidente Mattarella? Chiaramente si rimane sempre stupiti quando il Presidente della Repubblica richiede un incontro privato. È una persona che stimo molto, che segue lo sport con una lucidità e una meticolosità impressionanti. Quando Federica Brignone ha vinto il Super G, all'inizio della mattinata il meteo fosse abbastanza nuvoloso; poi, per la premiazione, il cielo era azzurro e splendente, sono passate anche le Frecce Tricolori - ha ricordato - Il Presidente ci ha portato fortuna, anche perché subito dopo il suo arrivo sono arrivati due ori, e quello di Federica è stato il terzo. È stato sicuramente un momento di estremo orgoglio per tutti noi poter essere assistite in prima linea dal Presidente della Repubblica".
"Sul ghiaccio si è sempre tutti uniti, si lavora tutti per un unico obiettivo, quindi le polemiche lasciamole a un'altra giornata e oggi godiamoci questa medaglia, una medaglia di tutte, anche delle atlete che non sono qua con noi, ma con cui ci alleniamo". Così la pattinatrice azzurra Elisa Confortola, fresca di argento olimpico nella staffetta femminile di short track, ha chiuso le polemiche che nei giorni scorsi hanno convolto Arianna Fontana e Pietro Sighel.
Sarà una combinata nordica sotto la neve quella che si disputa oggi a partire dalle 10 allo stadio del salto di Predazzo e al circuito dello sci di fondo del lago di Tesero. Al momento la gara a cinque cerchi, ultimo atto dei Giochi olimpici Milano Cortina 2026, è confermata, come fanno sapere dalla Sala operativa della Protezione civile. Per la prima volta la competizione assume la conformazione della team sprint diventando a tutti gli effetti l'erede della prova a squadre entrata nel programma olimpico a Calgary 1988. La prova a coppie fa dunque oggi l'esordio con una prova di salto e un segmento di fondo. Favorita la Norvegia, trascinata da Jens Luraas Oftebro che punta al terzo oro in questa prima edizione dei Giochi diffusi. In lizza per il podio anche Austria, Finlandia e Germania. Gli azzurri Samuel Costa e Aaron Kostner hanno un obiettivo preciso: cercare di conquistare un piazzamento nella top 8 olimpica.