Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati del 17 febbraio 2026

Tutto pronto nelle venue olimpiche di Predazzo e Tesero che oggi ospitano la combinata nordica. La partenza è alle 10 allo stadio del salto Giuseppe Dal Ben con la prova del trampolino. L'Italia si affida al veterano Alessandro Pittin, alla sesta Olimpiade. Primo ed unico medagliato azzurro della combinata nordica ai Giochi Olimpici col bronzo di Vancouver 2010, primo ed unico medagliato iridato grazie all'argento di Falun 2015, primo ed unico vincitore in Coppa del mondo, 3 volte in tre giorni nella magica tappa di Chaux Neuve 2012, Pittin che ha appena compiuto 36 anni cercherà di consegnare un buon piazzamento ai compagni che disputeranno a partire dalle 13.45 la 10 chilometri di fondo. Sugli sci stretti Samuel Costa e Aaron Kostner. L'uomo da battere è sicuramente il norvegese Jens Luraas Oftebro, fresco campione olimpico su Normal Hill, ma i risultati dei giorni scorsi in allenamento hanno aumentato le quotazioni di altri possibili protagonisti della sfida per la vittoria come l'altro norvegese Andreas Skoglund, il finlandese Ilkka Herola e soprattutto l'austriaco Johannes Lamparter.