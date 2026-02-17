LIVE

MILANO-CORTINA 2026

Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati del 17 febbraio 2026

Italiani in gara, risultati, protagonisti e curiosità dai Giochi invernali di Milano-Cortina 2026 con aggiornamenti e notizie live

17 Feb 2026 - 11:20
1 di 23
© Getty Images | Giovanni FRANZONI: discesa libera, argento
© Getty Images | Giovanni FRANZONI: discesa libera, argento
© Getty Images | Giovanni FRANZONI: discesa libera, argento

© Getty Images | Giovanni FRANZONI: discesa libera, argento

© Getty Images | Giovanni FRANZONI: discesa libera, argento

Benvenuti nel nostro live quotidiano dedicato a Milano-Cortina 2026: minuto dopo minuto, tutto quello che succede ai Giochi Invernali italiani. Dalle qualificazioni ai risultati delle gare, fino ai retroscena dal villaggio olimpico e agli aggiornamenti sulle condizioni degli atleti azzurri: in questo articolo troverete tutti i fatti del giorno aggiornati in tempo reale.

Mattarella invita i medagliati azzurri di Milano-Cortina al Quirinale il prossimo 8 aprile

 Il presidente della Repubblica riceverà tutti gli atleti che hanno ricevuto una medaglia alle Olimpiadi Invernali al Palazzo del Quirinale l'8 aprile.

Combinata nordica, comanda Yamamoto dopo la prova di salto da trampolino lungo

 Il giapponese Ryota Yamomoto è primo dopo la manche da trampolino lungo dallo stadio di salto con gli sci di Predazzo con 150 punti, 2 di vantaggio sull'austriaco Lamparter e 4 sul norvegese Skoglund. Italiani fuori dalla top 20: Kostner 27°, Costa 28° e Pittin alla sua sesta Olimpiade al 31° posto. Yamamoto partirà primo nella 10 km di fondo a Lago di Tesero con solo 8 secondi di vantaggio sul grande favorito Lamparter, leader di Coppa del Mondo, 16 su Skoglund, 18 sull'altro austriaco Thomas Rettenegger e 22 sul norvegese Jens Luraas Oftebro, vincitore della gara Gundersen da trampolino piccolo.

Combinata nordica, Italia spera con Pittin-Costa-Kostner

Tutto pronto nelle venue olimpiche di Predazzo e Tesero che oggi ospitano la combinata nordica. La partenza è alle 10 allo stadio del salto Giuseppe Dal Ben con la prova del trampolino. L'Italia si affida al veterano Alessandro Pittin, alla sesta Olimpiade. Primo ed unico medagliato azzurro della combinata nordica ai Giochi Olimpici col bronzo di Vancouver 2010, primo ed unico medagliato iridato grazie all'argento di Falun 2015, primo ed unico vincitore in Coppa del mondo, 3 volte in tre giorni nella magica tappa di Chaux Neuve 2012, Pittin che ha appena compiuto 36 anni cercherà di consegnare un buon piazzamento ai compagni che disputeranno a partire dalle 13.45 la 10 chilometri di fondo. Sugli sci stretti Samuel Costa e Aaron Kostner. L'uomo da battere è sicuramente il norvegese Jens Luraas Oftebro, fresco campione olimpico su Normal Hill, ma i risultati dei giorni scorsi in allenamento hanno aumentato le quotazioni di altri possibili protagonisti della sfida per la vittoria come l'altro norvegese Andreas Skoglund, il finlandese Ilkka Herola e soprattutto l'austriaco Johannes Lamparter.

Hochey ghiaccio, Trump in tribuna se Usa in finale

Donald Trump potrebbe sbarcare in Italia per assistere ai Giochi invernali di Milano-Cortina 2026. In particolare, il presidente Usa sarebbe atteso proprio a Milano nel caso in cui la nazionale americana di hockey su ghiaccio uomini dovesse approdare in finale. La partita per l'oro è in programma domenica pomeriggio all'Arena Santagiulia.

milano-cortina 2026
olimpiade
diretta
notizie
aggiornamenti

Ultime notizie

Sfatata la "maledizione" dei portabandiera italiani: Pellegrino completa il poker, tutti e quattro a medaglia

Cerimonia di chiusura Milano-Cortina: anche Achille Lauro sul palco a Verona

Dimessa dall'ospedale di Treviso e rientrata negli Usa: le parole di Vonn che ringrazia l'Italia

Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati del 17 febbraio 2026

4

Galeotto fu lo spot: Brignone e James si sono conosciuti sul set tv. E c'era la Goggia...

23
Giovanni FRANZONI: discesa libera, argento

Olimpiadi Invernali: tutte le medaglie dell'Italia in foto

Davide Ghiotto

Gli italiani in gara oggi 17 febbraio: dalla combinata nordica al bob

Alex Vinatzer

Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati del 16 febbraio 2026

Freestyle: una straordinaria Flora Tabanelli vince il bronzo nel Big Air

10

Sci: McGrath inforca e si dispera nel bosco

Sfuma il sogno della medaglia dei record di Arianna Fontana: è quarta nei 1000 di short track

Brignone: "Vorrei chiudere la stagione e poi riprendermi la mia vita. Vonn? Pensavo fosse 'svitata'"

6
Pechino 2022: argento nella staffetta mista, oro nei 500 metri, argento nei 1500 metri

Le 13 meraviglie di Arianna: venti anni di medaglie ai Giochi Invernali

La curling-mania contagia anche le veline di Striscia la Notizia. E Giovanella approva...

Federica Brignone e James Mabye

James Mbaye tifa per la Brignone: chi è il nuovo fidanzato di Fede

Sfatata la "maledizione" dei portabandiera italiani: Pellegrino completa il poker, tutti e quattro a medaglia

I più visti di Milano-Cortina 2026

Paura sul trampolino del Big Air: 18enne Lajunen portato via in barella

Federica Brignone e James Mabye

James Mbaye tifa per la Brignone: chi è il nuovo fidanzato di Fede

Federica Brignone nel gigante a Milano-Cortina 2026

Brignone, il miracolo è doppio: domina anche il gigante donne! Della Mea quarta, delusione Goggia

Così forte che le rivali si inchinano: Hector e Stjernesund ai piedi di Fede

La doppietta della tigre Brignone: "Al traguardo ho sentito le urla, non capivo più nulla"

Curling, dopo il caso di Svezia-Canada cambiano le regole: due arbitri per controllare i lanci

Notizie del giorno
Vedi tutti
 Giorgio Chiellini e Damien Comolli
12:16
Attesa in casa Juve: cosa rischiano Chiellini e Comolli dopo la bufera San Siro
12:13
Kings League: presentate le maglie della nuova stagione
12:07
Milan, Allegri sul caso Bastoni: "Cose sempre successe nel calcio"
12:02
La prossima Ferrari potrebbe abbandonare l'ibrido
11:56
Cerimonia di chiusura Milano-Cortina: anche Achille Lauro sul palco a Verona