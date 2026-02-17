Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati del 17 febbraio 2026

© Getty Images | Giovanni FRANZONI: discesa libera, argento
Italiani in gara, risultati, protagonisti e curiosità dai Giochi invernali di Milano-Cortina 2026 con aggiornamenti e notizie live
Benvenuti nel nostro live quotidiano dedicato a Milano-Cortina 2026: minuto dopo minuto, tutto quello che succede ai Giochi Invernali italiani. Dalle qualificazioni ai risultati delle gare, fino ai retroscena dal villaggio olimpico e agli aggiornamenti sulle condizioni degli atleti azzurri: in questo articolo troverete tutti i fatti del giorno aggiornati in tempo reale.
Il presidente della Repubblica riceverà tutti gli atleti che hanno ricevuto una medaglia alle Olimpiadi Invernali al Palazzo del Quirinale l'8 aprile.
Il giapponese Ryota Yamomoto è primo dopo la manche da trampolino lungo dallo stadio di salto con gli sci di Predazzo con 150 punti, 2 di vantaggio sull'austriaco Lamparter e 4 sul norvegese Skoglund. Italiani fuori dalla top 20: Kostner 27°, Costa 28° e Pittin alla sua sesta Olimpiade al 31° posto. Yamamoto partirà primo nella 10 km di fondo a Lago di Tesero con solo 8 secondi di vantaggio sul grande favorito Lamparter, leader di Coppa del Mondo, 16 su Skoglund, 18 sull'altro austriaco Thomas Rettenegger e 22 sul norvegese Jens Luraas Oftebro, vincitore della gara Gundersen da trampolino piccolo.
Tutto pronto nelle venue olimpiche di Predazzo e Tesero che oggi ospitano la combinata nordica. La partenza è alle 10 allo stadio del salto Giuseppe Dal Ben con la prova del trampolino. L'Italia si affida al veterano Alessandro Pittin, alla sesta Olimpiade. Primo ed unico medagliato azzurro della combinata nordica ai Giochi Olimpici col bronzo di Vancouver 2010, primo ed unico medagliato iridato grazie all'argento di Falun 2015, primo ed unico vincitore in Coppa del mondo, 3 volte in tre giorni nella magica tappa di Chaux Neuve 2012, Pittin che ha appena compiuto 36 anni cercherà di consegnare un buon piazzamento ai compagni che disputeranno a partire dalle 13.45 la 10 chilometri di fondo. Sugli sci stretti Samuel Costa e Aaron Kostner. L'uomo da battere è sicuramente il norvegese Jens Luraas Oftebro, fresco campione olimpico su Normal Hill, ma i risultati dei giorni scorsi in allenamento hanno aumentato le quotazioni di altri possibili protagonisti della sfida per la vittoria come l'altro norvegese Andreas Skoglund, il finlandese Ilkka Herola e soprattutto l'austriaco Johannes Lamparter.
Donald Trump potrebbe sbarcare in Italia per assistere ai Giochi invernali di Milano-Cortina 2026. In particolare, il presidente Usa sarebbe atteso proprio a Milano nel caso in cui la nazionale americana di hockey su ghiaccio uomini dovesse approdare in finale. La partita per l'oro è in programma domenica pomeriggio all'Arena Santagiulia.