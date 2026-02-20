Milano-Cortina 2026: gli italiani in gara oggi 20 febbraio

© Getty Images | Giovanni FRANZONI: discesa libera, argento
Terzultimo giorno di gare: Lollobrigida e Fontana di nuovo in pista a caccia di medaglie. Speranze anche nel Biathlon con Giacomel
Diciassettesimo giorno di gare alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Ecco gli azzurri impegnati nella giornata di oggi, venerdì 20 febbraio 2026. Si parte in mattinata da Livigno con lo sci acrobatico: la beniamina di casa Jole Galli ha buone possibilità di andare a podio. Speranze anche nel primo pomeriggio quando Tommaso Giacomel si giocherà le sue possibilità nella mass start maschile di biathlon. Subito dopo toccherà ancora a Francesca Lollobrigida: dopo i due ori conquistati la 35enne torna in pista a caccia di medaglie nei 1500m del pattinaggio di velocità. Poi occhi puntati sullo short track: la staffetta maschile ha concrete possibilità di aumentare il bottino di medaglie azzurro. A seguire toccherà anche ad Arianna Fontana ed Elisa Confortola nei 1500 su pista corta. Clicca qui per il calendario di tutte le gare di oggi.
10:00 Sci acrobatico: Ski cross donne, seeding (Andrea Chesi, Jole Galli)
12:00 Sci acrobatico: Ski cross donne, ottavi di finale (ev. Andrea Chesi, Jole Galli)
12:35 Sci acrobatico: Ski cross donne, quarti di finale (ev. Andrea Chesi, Jole Galli)
12:54 Sci acrobatico: Ski cross donne, semifinali (ev. Andrea Chesi, Jole Galli)
13:10 Sci acrobatico: Ski cross donne, finali (ev. Andrea Chesi, Jole Galli)
14:15 Biathlon: Mass start uomini (Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Nicola Romanin)
16:30 Pattinaggio di velocità: 1500m donne (Francesca Lollobrigida)
18:00 Bob: Bob a due donne, manche 1 (Giada Andreutti, Anna Costella, Simona De Silvestro, Alessia Gatti)
19:05 Curling: Finale per il bronzo uomini
19:50 Bob: Bob a due donne, manche 2 (Giada Andreutti, Anna Costella, Simona De Silvestro, Alessia Gatti)
20:15 Short track: 1500m donne, quarti di finale (Elisa Confortola, Arianna Fontana, Arianna Sighel)
21:00 Short track: 1500m donne, semifinali (ev. Elisa Confortola, Arianna Fontana, Arianna Sighel)
21:29 Short track: Staffetta 5000m uomini, finale A (Andrea Cassinelli, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser)
21:56 Short track: 1500m donne, finale B (ev. Elisa Confortola, Arianna Fontana, Arianna Sighel)
22:03 Short track: 1500m donne, finale A (ev. Elisa Confortola, Arianna Fontana, Arianna Sighel)
Tutti gli orari in ore italiane. Il programma può essere soggetto a variazioni. In grassetto le gare per le medaglie.