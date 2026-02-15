Cerimonia chiusura Olimpiadi Milano-Cortina 2026: data, orario, luogo e programma

La prima guest star annunciata della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina è Gabry Ponte. "Con oltre 25 anni di carriera, dischi multiplatino e nomination ai Grammy, Gabry Ponte è uno dei dj e producer italiani più influenti e ascoltati a livello globale, con più di 6 miliardi di stream e un palmarès che include 3 dischi di Diamante, 50 di Platino e 29 d'Oro. Con lo storico live del 2025 a San Siro è entrato nell'élite dei dj capaci di riempire gli stadi. Ora farà ballare l'Arena di Verona. Con la sua musica, Gabry Ponte rappresenta diverse generazioni e, nella grande celebrazione della Cerimonia di Chiusura, i ritmi simbolici del suo repertorio diventeranno parte di un momento di gioia e coinvolgimento collettivo", si legge in una nota degli organizzatori dei Giochi. "La sua performance si inserirà perfettamente nel tema della 'Beauty in Action': una bellezza che non è statica, ma in continuo movimento, capace di convertire il suono in emozione", si legge ancora nel comunicato. La cerimonia di chiusura dei Giochi sarà realizzata in collaborazione con la squadra creativa di Filmmaster.