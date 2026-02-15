L'EVENTO

Cerimonia chiusura Olimpiadi Milano-Cortina 2026: data, orario, luogo e programma

Arrivano le prime indiscrezioni sul grande evento che metterà fine ai Giochi invernali: confermata la presenza del celebre dj  

15 Feb 2026 - 11:56
videovideo

I Giochi di Milano-Cortina 2026 ormai sono entrati nella loro seconda settimana e si avvicina a grandi passi la cerimonia di chiusura che metterà un punto definitivo su queste Olimpiadi Invernali. E arrivano indiscrezioni e dettagli riguardo l'evento che andrà in scena il 22 febbraio all'Arena di Verona. 

Gabry Ponte protagonista

 La prima guest star annunciata della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina è Gabry Ponte. "Con oltre 25 anni di carriera, dischi multiplatino e nomination ai Grammy, Gabry Ponte è uno dei dj e producer italiani più influenti e ascoltati a livello globale, con più di 6 miliardi di stream e un palmarès che include 3 dischi di Diamante, 50 di Platino e 29 d'Oro. Con lo storico live del 2025 a San Siro è entrato nell'élite dei dj capaci di riempire gli stadi. Ora farà ballare l'Arena di Verona. Con la sua musica, Gabry Ponte rappresenta diverse generazioni e, nella grande celebrazione della Cerimonia di Chiusura, i ritmi simbolici del suo repertorio diventeranno parte di un momento di gioia e coinvolgimento collettivo", si legge in una nota degli organizzatori dei Giochi. "La sua performance si inserirà perfettamente nel tema della 'Beauty in Action': una bellezza che non è statica, ma in continuo movimento, capace di convertire il suono in emozione", si legge ancora nel comunicato. La cerimonia di chiusura dei Giochi sarà realizzata in collaborazione con la squadra creativa di Filmmaster. 

Le immagini più belle della cerimonia d'apertura dell'Olimpiade 2026

1 di 43
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

cerimonia chiusura
olimpiadi invernali 2026
milano-cortina 2026
data
programma
diretta tv
arena di verona
gabry ponte

Ultime notizie

Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati del 14 febbraio 2026

Curling maschile, in corso Norvegia-Italia | Gigante femminile, comincia la prima manche

Cerimonia di chiusura Milano-Cortina: Gabry Ponte primo ospite ufficiale

Italiani in gara oggi: Brignone e Goggia per la discesa. Speranze in skelethon, biathlon e snowboard cross

Dramma per l'azzurra D'Antonio, la più giovane ai Giochi: rottura del legamento dopo caduta in allenamento

Milano-Cortina, finiti in tre giorni i 10mila preservativi distribuiti nel Villaggio Olimpico

Curling, dopo il caso di Svezia-Canada cambiano le regole: due arbitri per controllare i lanci

Braathen fa la storia! Vince l'oro nel gigante e regala al Brasile la prima medaglia in un'Olimpiade invernale

18

Braathen, un oro in gigante che cambia la storia

Fenomeno Braathen, il norvegese che ha portato il Brasile sul tetto del mondo: dal ritiro alla rinascita coi colori verdeoro

Innerhofer: "Curo la barba come il corpo, la pressione il mio motore. Franzoni..."

Martino Cozzi

Passler, il caso non è chiuso: ecco perché la sua presenza nella staffetta è a rischio

Lollobrigida oltre gli ori: "Atleta e madre? Sfida difficile. La mia gravidanza programmata dopo Pechino 2022"

9

Milano-Cortina 2026, Innerhofer ospite alla Gillette Barber Station

19

La caduta degli dei: il re del ghiaccio Malinin finisce a terra e in lacrime

Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati del 14 febbraio 2026

I più visti di Milano-Cortina 2026

Stefania Constantini

Constantini fa boom sui social: la stella del curling e il fidanzato dell'hockey

Lollobrigida amara: "Rimasta male per i commenti cattivi su mio figlio. Prendetevela con me"

Immensa Brignone, è medaglia d'oro nel SuperG! Goggia fuori

Oro e veleni per la staffetta mista short track, Sighel attacca Fontana: "Con lei non siamo una squadra"

C'è Olimpiade e Olimpiade

L'intervista impossibile di Alberto Tomba ma non solo: l'Altra Olimpiade

Fontana replica a Sighel: "Polemiche non meritano mia attenzione. Mi sento parte della squadra"

Notizie del giorno
Vedi tutti
Pgs Bellaria Volley
12:18
Volley, sanzione storica: club multato per discriminazione di genere
Gianluca Rocchi
12:13
Rocchi: "L'errore di La Penna è chiaro". Poi condanna Bastoni: "Simulazione. Tutti provano a fregarci"
12:13
Curling maschile, in corso Norvegia-Italia | Gigante femminile, comincia la prima manche
12:13
Foggia, Cangelosi lascia dopo appena una settimana
11:56
Cerimonia di chiusura Milano-Cortina: Gabry Ponte primo ospite ufficiale