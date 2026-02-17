1 di 4
Federica Brignone, chi è il nuovo fidanzato James Mbaye? Tutto merito di uno spot

Chi è James Mbaye, la nuova fiamma di Federica Brignone? Ecco come è nato l'amore tra la sciatrice e il modello

17 Feb 2026 - 11:09
Secondo le ultime indiscrezioni del gossip, James Mbaye è il nuovo fidanzato di Federica Brignone. Il modello di origini senegalesi era alla pista dell'Olympia delle Tofane per tifare la sciatrice azzurra nel Gigante vinto domenica e nelle ultime ore è spuntata l'occasione in cui i due si sarebbero conosciuti. Mbaye, infatti, era una comparsa nella pubblicità del Grana Padano in cui la Brignone era protagonista assieme a Sofia Goggia: galeotto fu lo spot...

Chi è James Mbaye?

 Mbaye è un modello di origini senegalesi, alto 196 centimetri, che lavora tra Milano, la Germania e la Turchia. In passato aveva giocato a basket nelle giovanili di Bellaria (Rimini) per poi accumulare esperienza anche in Toscana tra Serie C e Serie D. A confermare il legame, oltre alla sua presenza nel box dell'entourage, sono stati alcuni indizi social tra scorci di Cortina e video della gara e un dettaglio inconfondibile: un cappellino tigrato, simbolo iconico di Federica, indossato per fare il tifo durante l'impresa che ha tinto d'oro la neve di casa. Il suo account Instagram è stato reso privato nelle scorse ore, forse proprio per prevenire la grande ondata di interesse e tutelare la propria privacy.

