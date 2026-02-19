Clamoroso nell'hockey: Cechia segna gol con un giocatore più del consentito sul ghiaccio contro il Canada
L'incredibile errore arbitrale nel quarto di finale del torneo olimpico di hockey maschile
© Getty Images
Scandalo durante la sfida tra Cechia e Canada con il gol segnato dalla nazionale dell'Europa dell'Est con un giocatore in più del consentito sul ghiaccio. La rete del 3-2 momentaneo dei cechi è finito nell'occhio del ciclone con la svista arbitrale ha fatto il giro dei social. I canadesi sono comunque riusciti a rimontare e avere la meglio al supplementare.
Nella gara dei quarti di finale del torneo di hockey maschile tra Canada e Cechia giocata alla Santagiulia Ice Hockey Arena è scoppiata la polemica per quanto avvenuto a meno di 8 minuti dalla fine del terzo e ultimo periodo con la nazionale della Repubblica Ceca che è tornata in vantaggio contro i fenomeni canadesi per il 3-2 provvisorio con il gol di Ondrej Palat, ma la rete è stata messa a segno con una situazione evidentemente irregolare infatti non è passato inosservato che in quel momento erano presenti sul ghiaccio ben 7 giocatori della Cechia contro un massimo consentito di 5 hockeisti di campo e un portiere. Gli arbitri non hanno notato l'irregolarità e hanno convalidato il gol.
Il regolamento in questo caso prevede l'annullamento del gol e la concessione di uno shoot-out contro la squadra che ha commesso l'irregolarità. La bufera è stata in parte ridimensionata dalla rimonta di Team Canada che ha pareggiato a meno di 4 minuti dal termine con Suzuki e vinto poi dopo 1' dell'overtime con il gol decisivo di Mitch Marner.