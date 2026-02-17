MILANO-CORTINA 2026

Milano-Cortina 2026, pattinaggio velocità: Italia d'oro nell'inseguimento a squadre!

Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti riscrivono la storia e bissano la vittoria ottenuta a Torino 2006. Sconfitti gli Usa

17 Feb 2026 - 17:35
1 di 8
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

C'è ancora l'Italia sul tetto nel mondo dell'inseguimento a squadre, nelle Olimpiadi casalinghe. Ciò che era accaduto a Torino 2006, col quartetto guidato da Enrico Fabris, si ripete vent'anni dopo: Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti conquistano una strepitosa medaglia d'oro nella disciplina più iconica del pattinaggio di velocità, distruggendo gli Stati Uniti con una grande seconda metà di gara. Nono oro e 24a medaglia azzurra ai Giochi.

Tutta la delusione di Davide Ghiotto era emersa dopo il flop nei suoi 10.000 metri ma, quest'oggi, tornerà il sorriso sul volto del pattinatore azzurro. Insieme ai compagni di squadra Michele Malfatti e Andrea Giovannini, infatti, Ghiotto ha conquistato uno strepitoso oro nell'inseguimento a squadre del pattinaggio di velocità, a vent'anni esatti da quello ottenuto dal quartetto azzurro (Fabris, Sanfratello, Anesi, Donagrandi) nei Giochi di Torino 2006. La 24a medaglia dell'Italia era già certa dopo aver sconfitto l'Olanda in semifinale, andava solo scoperto il metallo ed è il più pregiato.

La finalissima contro gli Stati Uniti, infatti, si è dipanata esattamente come si erano dipanati i quarti di finale disputati nei giorni scorsi contro gli americani. Ghiotto, Malfatti e Giovannini hanno fatto sfogare un avversario che è arrivato al massimo ad avere 65 centesimi di vantaggio, per poi alzare il ritmo e rendersi imprendibili nella seconda metà di gara. Negli ultimi tre giri, gli States sono diventati semplicemente un puntino lontano nei confronti di un'Italia irraggiungibile e inesorabile, che voleva vincere l'oro e l'ha ottenuto con una grande prestazione.

Vittoria azzurra col tempo di 3.39.20, Stati Uniti d'argento (+4.51) e bronzo alla Cina, che ha sconfitto l'Olanda per nove centesimi nella finale B per il bronzo. Salgono dunque a 24 le medaglie dell'Italia nei Giochi di Milano-Cortina 2026: nove d'oro, quattro d'argento e undici di bronzo.

Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati del 17 febbraio 2026

speed skating
olimpiadi milano-cortina 2026
milano-cortina 2026
davide ghiotto
giochi olimpici invernali

