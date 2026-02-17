Milano-Cortina 2026, pattinaggio velocità: Italia d'oro nell'inseguimento a squadre!

La finalissima contro gli Stati Uniti, infatti, si è dipanata esattamente come si erano dipanati i quarti di finale disputati nei giorni scorsi contro gli americani. Ghiotto, Malfatti e Giovannini hanno fatto sfogare un avversario che è arrivato al massimo ad avere 65 centesimi di vantaggio, per poi alzare il ritmo e rendersi imprendibili nella seconda metà di gara. Negli ultimi tre giri, gli States sono diventati semplicemente un puntino lontano nei confronti di un'Italia irraggiungibile e inesorabile, che voleva vincere l'oro e l'ha ottenuto con una grande prestazione.