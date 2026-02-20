Atleti russi con bandiera e inno alle Paralimpiadi, Heraskevych all'attacco: "È uno scandalo"

Heraskevych si oppone fermamente alla scelta del Comitato Paralimpico Internazionale di non solo riammettere atleti russi e bielorussi alle Paralimpiadi in programma dal 6 al 15 marzo, ma permettendo l'esecuzione dell'inno e l'esposizione delle bandiere. Alle Olimpiadi i russi stanno partecipando come atleti russi indipendenti senza possibilità di esporre i loro vessilli o di sentire l'inno in caso di oro. Il ventisettenne si dice scioccato: "Mi fa perdere la speranza, come se non ci fosse giustizia. Così all'improvviso si cambiano le regole e adesso possono correre sotto la loro bandiera nazionale". Heraskevych grida allo scandalo, perché a differenza di quanto non concesso a lui dal CIO: "L'IPC li lascia correre con le loro bandiere sui caschi e non sono soggetti a sanzioni mentre l'atelta ucraino squalificato senza ragione, mi sono limitato a ricordare i nostri connazionali uccisi".