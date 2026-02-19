Milano-Cortina 2026, da ottobre nuovo impianto per hockey e pattinaggio di figura a Milano

"L'impianto stiamo decidendo dove posizionarlo all'interno della Fiera perché non deve ledere lo svolgimento delle fiere, sarà al servizio dell'hockey e del pattinaggio artistico, ma potrà ospitare anche ore libere di appassionati. Dal prossimo ottobre, quando ci sarà la nuova stagione di hockey, l'impianto temporaneo ci sarà", spiega Bozzetti. Il presidente di Fiera ha annunciato anche lo studio di un impianto in via definitiva: "stiamo individuando l'area dove allocarlo, o dentro il quartiere fieristico o al di fuori". Grande soddisfazione ha espresso anche il sindaco Beppe Sala: "A Milano c'è una lunga storia di società blasonate e illustri nell'hockey, e una lunga storia di passione per il ghiaccio, ma c'è anche una storia di mancanza di impianti. Il ghiaccio vuol dire anche l'opportunità per bambini, ragazzi e adulti di praticare sport sano e divertente". Da Palazzo Marino sottolineano come il progetto del pala Agorà resterà in piedi per lo sport di base. Luciano Buonfiglio, presidente del Coni ha sottolineato come "tutto questo nasce perché oggi stiamo vincendo, quando vinci sei credibile. Siamo condannati a vincere per diventare protagonisti. Le vittorie delle nostre atlete e atleti ci stanno rendendo protagonisti nel mondo, guai a perdere questa occasione".