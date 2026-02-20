Udinese-Fiorentina vietata ai tifosi viola, chiuso settore ospiti

20 Feb 2026 - 13:10

Il prefetto di Udine, Domenico Lione, ha disposto nuove misure in vista della gara di Serie A Udinese-Fiorentina, in programma lunedì 2 marzo alle 20.45 al Bluenergy Stadium.

In attuazione del provvedimento del ministero dell'Interno del 20 gennaio, è stata stabilita la chiusura del settore ospiti e il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Firenze.

Il provvedimento rientra nelle restrizioni adottate dopo gli episodi di violenza che hanno coinvolto tifosi della Fiorentina nelle scorse settimane e comporta il divieto di trasferta fino al termine della stagione sportiva, per garantire ordine e sicurezza pubblica.

Proprio ieri il Tar del Lazio ha respinto l'impugnazione del provvedimento, da parte di alcune associazioni di tifosi viola, che lo ritenevano sproporzionato e penalizzante per un'intera tifoseria a fronte di responsabilità attribuite a gruppi ristretti. 

