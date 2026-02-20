1 di 8
© afp | Finley Melville Ives
MILANO-CORTINA 2026

Milano-Cortina 2026: paura a Livigno per Finley Melville Ives: brutto incidente nell'halfpipe

Brutta caduta per il campione del mondo Finley Melville Ives durante le qualificazioni a Livigno. Soccorso in barella dopo un urto a testa e collo

20 Feb 2026 - 12:56
Brutto incidente durante le qualificazioni dell'halfpipe maschile a Livigno, durante le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Il 19enne neozelandese Finley Melville Ives è caduto in maniera violenta sulla neve dopo un salto, perdendo il controllo del suo trick, battendo collo e testa in modo scomposto. Campione del mondo in carica della specialità e tra i favoriti per una medaglia, Finley Melville Ives è rimasto fermo a terra per alcuni secondi ed è stato in seguito soccorso dal personale sanitario che lo ha portato via in barella. La gara è rimasta sospesa per diversi minuti. L'atleta è cosciente e in condizioni stabili.

