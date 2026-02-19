MILANO-CORTINA 2026

Cerimonia di chiusura, il CONI premia Vittozzi e Ghiotto: saranno i portabandiera

La biatleta e il pattinatore azzurro sono stati scelti per portare il tricolore domenica 22 febbraio all'Arena di Verona

19 Feb 2026 - 10:54
Il CONI ha deciso di affidare alla coppia composta da Lisa Vittozzi e Davide Ghiotto l'onore di portare la bandiera italiana alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali. La biatleta azzurra campionessa olimpica dell'inseguimento femminile e argento nella staffetta mista sarà affiancata dal campione olimpico dell'inseguimento a squadre maschile-

La biatleta di Sappada rappresenta la resilienza e la capacità di recuperare dai gravi infortuni, infatti ha saltato tutta la stagione 2024/2025 per problemi fisici ed è ritornata in questa stagione vincendo, lottando ad alti livelli in Coppa del Mondo e vincendo già 2 medaglie olimpiche in attesa della mass start che chiuderà il programma del biathlon femminile. Davide Ghiotto dopo la delusione nei suoi 10.000 metri e il 4° posto nei 5.000 si è rifatto vincendo l'oro nell'inseguimento a squadre dello speed skating insieme a Michele Malfatti e Andrea Giovannini a 20 anni di distanza dal trionfo a Torino 2006. 

La cerimonia di chiusura si terrà domenica 22 febbraio alle 20 nel monumento iconico dell'Arena di Verona: sarà l'evento che segnerà la fine delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Atteso un grande show con la presenza di ospiti nazionali e internazionali come Achille Lauro e Gabry Ponte.

