Olimpiadi Milano-Cortina, Brignone: "Percorso difficile, mai avrei sognato di vincere"

"Non avrei mai fatto la 'comparsata', non avrei mai tolto un posto a una mia compagna - racconta Brignone - ma l'idea di essere competitiva alle Olimpiadi è stato talmente bella che per me il resto è stato un più. Ho una certa età e so benissimo cosa sto facendo. E' stato difficile accettare. Non era nella mia testa, l'ho vissuto giorno per giorno. Mai me lo ero immaginato". Federica Brignone è la 'storia' per eccellenza di queste Olimpiadi, un esempio di resilienza, passione e talento. Un'eredità importante per le nuove generazioni.