Milano, l'hockey su ghiaccio e una passione che si è riaccesa con l'Olimpiade

Se ne sono accorti in tanti in città e non solo gli appassionati di vecchia data. La nuova arena di Rogoredo è stata riempita fin dal primo giorno di apertura. Riempita da tifosi provenienti da tutto il mondo, è vero, ma anche da tanti italiani. Competenti, sì, ma pure curiosi, ragazzi, scolaresche, gente che non aveva mai visto una sfida di hockey e che ne è rimasta affascinata. Non solo per la maestosa struttura che li ospitava. Perché l'hockey è velocità, è confronto fisico duro ma leale (qui non si simula), è capacità tecniche, è occasioni da gol senza soluzione di continuità, è un susseguirsi di emozioni, è festa sugli spalti. E dal vivo sa coinvolgere come poche altre discipline.