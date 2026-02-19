1 di 20
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

MILANO-CORTINA 2026

Emozione hockey: la Svizzera strappa il bronzo "delle umane" alla Svezia

19 Feb 2026 - 15:10
20 foto

Il torneo femminile di hockey su ghiaccio a Milano-Cortina 2026 si è concluso nella maniera più emozionante possibile. La giornata delle finali per le medaglie si è aperta con la sfida per il bronzo tra Svizzera e Svezia, le due squadre più "umane" dopo le inavvicinabili Usa e Canada che si sono giocate il titolo olimpico. Il tempo supplementare dopo l1-1 dei 60' regolamentari ha premiato le elvetiche, con il gol decisivo in modalità "sudden death" firmato da Alina Muller. Alla fine gioia infinita per la Svizzera e i suoi tanti tifosi presenti all'Arena Santagiulia di Milano e lacrime amare per le scandinave.

milano-cortina 2026
hockey

Ultime notizie

26
Giovanni FRANZONI: discesa libera, argento

Olimpiadi Invernali: tutte le medaglie dell'Italia in foto

Milano, l'hockey su ghiaccio e una passione che si è riaccesa con l'Olimpiade

Alberto Gasparri

Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati del 19 febbraio 2026

Brignone: "Percorso difficile: mai avrei sognato di vincere ma non avrei mai fatto comparsata"

Effetto Milano-Cortina 2026: nuovo impianto per hockey e pattinaggio di figura a Milano

10
9° posto Arianna Fontana (Italia): 14 medaglie (3 ori, 6 argenti e 5 bronzi) nello short track tra il 2006 e il 2026

Fontana leggenda dello sport: scala la classifica degli sportivi più medagliati alle Olimpiadi

Cerimonia di chiusura: i portabandiera saranno Lisa Vittozzi e Davide Ghiotto

20

Emozione hockey: la Svizzera strappa il bronzo "delle umane" alla Svezia

Clamorosa svista arbitrale nell'hockey: Cechia in gol con un giocatore in eccesso sul ghiaccio contro il Canada

Cerimonia di chiusura Milano-Cortina: anche Achille Lauro sul palco a Verona

Milano-Cortina 2026: gli italiani in gara oggi 19 febbraio

25

Milano-Cortina 2026 a tutta birra con AB InBev e Corona Cero

Fontana da leggenda: "È incredibile, un sogno per tutte. Medaglia dedicata a noi"

Sprint tecnica libera a squadre donne, finale per Ganz e De Martin Pinter. La giornata dei Giochi Invernali LIVE

15

Fontana supera Mangiarotti: tutte le medaglie che l'hanno resa leggenda

26
Giovanni FRANZONI: discesa libera, argento

Olimpiadi Invernali: tutte le medaglie dell'Italia in foto

I più visti di Milano-Cortina 2026

Galeotto fu lo spot: Brignone e James si sono conosciuti sul set tv. E c'era la Goggia...

Fontana supera Mangiarotti: tutte le medaglie che l'hanno resa leggenda

Federica Brignone e James Mabye

James Mbaye tifa per la Brignone: chi è il nuovo fidanzato di Fede

Speed skating, ecco la nona meraviglia: rimonta sugli Usa, oro nell'inseguimento a squadre

Paura sul trampolino del Big Air: 18enne Lajunen portato via in barella

Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati del 17 febbraio 2026