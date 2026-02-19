Emozione hockey: la Svizzera strappa il bronzo "delle umane" alla Svezia

Il torneo femminile di hockey su ghiaccio a Milano-Cortina 2026 si è concluso nella maniera più emozionante possibile. La giornata delle finali per le medaglie si è aperta con la sfida per il bronzo tra Svizzera e Svezia, le due squadre più "umane" dopo le inavvicinabili Usa e Canada che si sono giocate il titolo olimpico. Il tempo supplementare dopo l1-1 dei 60' regolamentari ha premiato le elvetiche, con il gol decisivo in modalità "sudden death" firmato da Alina Muller. Alla fine gioia infinita per la Svizzera e i suoi tanti tifosi presenti all'Arena Santagiulia di Milano e lacrime amare per le scandinave.