Sci di fondo, Klaebo impressionante: 10 ori alle Olimpiadi e punta a fare l'en plein

Il fondista norvegese ha superato per numero di ori olimpici leggende dello sport come l'ex ginnasta che gareggiava per l'Unione Sovietica Larisa Latynina, che ne conquistò 9 tra il 1956 e il 1964, la nuotatrice americana Katie Ledecky anche lei ferma a 9, il finlandese Paavo Nurmi ha vinto 9 ori nell'atletica leggera tra il 1920 e il 1928, il nuotatore a stelle e strisce Mark Spitz vincitore di 9 ori tra il 1968 e il 1972, sempre nel nuoto l'atleta USA Caeleb Dressel che si attesta a 9 successi e sua maestà "Il figlio del vento" Carl Lewis 9 volte sul gradino più alto del podio nell'atletica leggera.