Inter, tempra da guerriero e recuperi lampo: i ko di Lautaro e quel precedente col Barcellona

Champions League 2025/26, le foto di Bodo/Glimt-Inter
© afp | Bodo/Glimt-Inter 2025/26
© afp | Bodo/Glimt-Inter 2025/26
Solo una volta, nel settembre 2018, l'argentino si è fermato per problemi al polpaccio: lo stop fu di due settimane
Lo storico di Lautaro Martinez dice che questa è la seconda volta in carriera che l'argentino è costretto a fermarsi per un infortunio di media entità al polpaccio: per trovare uno stop analogo tocca tornare al settembre del 2018, quando rimase lontano dai campi per 17 giorni. Da lì in poi il capitano dell'Inter si è dovuto fermare diverse altre volte, è vero, ma più che altro per noie muscolari agli adduttori, ai flessori o ai bicipiti femorali di entrambe le cosce. Mai per periodi lunghi, sempre nell'ordine delle due settimane, segnale di una capacità di ripresa estremamente rapida, abbinata a una tempra da guerriero e a una soglia del dolore altrettanto elevata, che anche oggi con tutte le precauzioni del caso lascia aperta la porta alla speranza di un recupero più corto del previsto.
Tra tutte le stagioni nerazzurre la più complicata dal punto di vista degli infortuni è stata la scorsa: nove le partite saltate, tra Inter e Argentina, con il periodo compreso tra marzo e maggio in evidenza. Colpiti sempre i muscoli della coscia: il bicipite femorale a marzo, i flessori a fine aprile, nell'andata della semifinale di Champions contro il Barcellona. Proprio in quest'ultimo caso il suo recupero fu strepitoso: in campo una settimana dopo soltanto, con ampia fasciatura ma con il piglio e la forza del condottiero. Dopo il ritorno a San Siro contro i blaugrana, il Toro si fermò poi per altre due settimane, cercando di recuperare al meglio in vista della finale di Monaco.
Oggi, la diagnosi porta verso uno stop, in condizioni normali, di almeno tre settimane, escludendo Lautaro anche dai match di campionato contro Milan, Atalanta, oltre ovviamente ai prossimi contro Lecce e Genoa, ai quali si aggiungono il ritorno dei playoff di Champions col Bodo, gli eventuali ottavi di finale e l'andata delle semifinali di Coppa Italia contro il Como. Questo in condizioni normali, però, perché l'argentino come detto è già stato protagonista di recuperi lampo. Quindi, attenzione. Come recita il comunicato dell'Inter meglio attendere la rivalutazione di settimana prossima prima di arrivare a sentenze definitive.
© afp | Bodo/Glimt-Inter 2025/26
© afp | Bodo/Glimt-Inter 2025/26