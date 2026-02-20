Inter, tempra da guerriero e recuperi lampo: i ko di Lautaro e quel precedente col Barcellona

Lo storico di Lautaro Martinez dice che questa è la seconda volta in carriera che l'argentino è costretto a fermarsi per un infortunio di media entità al polpaccio: per trovare uno stop analogo tocca tornare al settembre del 2018, quando rimase lontano dai campi per 17 giorni. Da lì in poi il capitano dell'Inter si è dovuto fermare diverse altre volte, è vero, ma più che altro per noie muscolari agli adduttori, ai flessori o ai bicipiti femorali di entrambe le cosce. Mai per periodi lunghi, sempre nell'ordine delle due settimane, segnale di una capacità di ripresa estremamente rapida, abbinata a una tempra da guerriero e a una soglia del dolore altrettanto elevata, che anche oggi con tutte le precauzioni del caso lascia aperta la porta alla speranza di un recupero più corto del previsto.