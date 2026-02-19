MILANO-CORTINA 2026

Milano-Cortina 2026: gli italiani in gara oggi 19 febbraio

Sedicesimo giorno di gare: l'Italia sogna una medaglia nel curling maschile, nello sci alpinismo donne e nel pattinaggio di figura

19 Feb 2026 - 08:02
1 di 26
Sedicesimo giorno di gare alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Ecco gli azzurri impegnati nella giornata di oggi, giovedì 19 febbraio 2026. Occhi puntati sullo sci alpinismo dove Giulia Murada ha possibilità di andare a podio. Torna poi il curling con gli azzurri che sognano un posto in semifinale per conquistare la prima, storica, medaglia in campo maschile (le uniche medaglie della storia sono arrivate nel misto grazie alla coppia Mosaner-Constantini). Infine difficile, ma non impossibile, una medaglia per Lara Naki Gutmann nel pattinaggio di figura. La 23enne trentina ha deluso nel programma corto e ora per andare a podio servirà un programma libero perfetto. Clicca qui per il calendario di tutte le gare di oggi. 

  • 09:05 Curling: Round robin uomini, Italia - Svizzera (Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner, Joel Retornaz, Alberto Pimpini)

  • 09:50 Sci alpinismo: Sprint donne, batterie (Giulia Murada)

  • 10:00 Combinata nordica: Team sprint, salto (da definire)

  • 10:30 Sci alpinismo: Sprint uomini, batterie (Michele Boscacci)

  • 12:55 Sci alpinismo: Sprint donne, semifinali (ev. Giulia Murada)

  • 13:25 Sci alpinismo: Sprint uomini, semifinali (ev. Michele Boscacci)

  • 13:55 Sci alpinismo: Sprint donne, finale (ev. Giulia Murada)

  • 14:00 Combinata nordica: Team sprint, sci di fondo (da definire)

  • 14:05 Curling: Round robin donne, Italia - Gran Bretagna (Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Elena Mathis, Giulia Zardini Lacedelli, Rebecca Mariani)

  • 14:15 Sci alpinismo: Sprint uomini, finale (ev. Michele Boscacci)

  • 16:30 Pattinaggio di velocità: 1500m uomini (Francesco Betti, Daniele di Stefano)

  • 19:00 Pattinaggio di figura: Singolo donne, programma libero (Lara Naki Gutmann)

  • 19:05 Curling: Semifinale uomini (ev. Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner, Joel Retornaz, Alberto Pimpini)

    Il programma può essere soggetto a variazioni. In grassetto le gare per le medaglie. In grassetto le gare per le medaglie.

 Arianna Fontana

L'Italia vuole superare Lillehammer '94: dove possono arrivare le medaglie azzurre

Milano-Cortina 2026: gli italiani in gara oggi 19 febbraio

