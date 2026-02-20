Norme

L’Etiopia ha vietato le auto a benzina

Dietro al bando c’è una strategia economica precisa

di Tommaso Marcoli
20 Feb 2026 - 11:13
© bloomberg

© bloomberg

Quando si parla di stop alle auto a combustione, si pensa subito all’Europa o alla California. E invece uno dei Paesi che ha scelto la linea più netta è l’Etiopia, che ha vietato l’importazione di veicoli a benzina e diesel, di fatto bloccando la vendita di nuove auto termiche in un mercato che già produce pochissimi veicoli localmente. La logica alla base è soprattutto economica.
Il peso dei carburanti sui conti pubblici
Per anni l’Etiopia ha speso miliardi di dollari per sovvenzionare la benzina importata, con un impatto pesante sul bilancio statale. Il Paese è andato in default sul debito sovrano nel 2023 e nel 2024 ha ottenuto un piano di salvataggio da 3,4 miliardi di dollari dal Fondo Monetario Internazionale. Non producendo auto a combustione su larga scala, vietarne l’importazione equivale di fatto a orientare l’intero mercato verso l’elettrico.
Energia domestica a basso prezzo
A rendere la scelta ancora più coerente è il mix energetico del Paese. L’Etiopia ha investito massicciamente nell’idroelettrico e oggi produce più energia di quanta ne consumi, arrivando a esportarla nei Paesi vicini. L’elettricità costa mediamente molto meno rispetto - anche - ai mercati occidentali (0,10 cent kWh). In questo contesto, favorire l’adozione di veicoli elettrici significa sfruttare una risorsa nazionale abbondante invece di dipendere da petrolio importato. In due anni la quota di veicoli elettrici sulle strade etiopi è passata da meno dell’1% a circa il 6%, sopra la media globale. La transizione elettrica nasce da un calcolo economico estremamente razionale.

Ti potrebbe interessare

videovideo
etiopia
auto a benzina
auto elettriche

Ultimi video

01:22
Leapmotor B03X presentato a Bruxelles

Leapmotor B03X presentato a Bruxelles

15:17
La puntata del 19 febbraio #DriveUp

La puntata del 19 febbraio #DriveUp

01:35
L'editoriale: transizione ecologica in Europa, la conta dei danni

L'editoriale: transizione ecologica in Europa, la conta dei danni

02:29
Maserati regina a Cortina tra design e performance

Maserati regina a Cortina tra design e performance

02:17
Una partnership olimpica, Stellantis e Pirelli

Una partnership olimpica, Stellantis e Pirelli

02:15
Fiat 600 e Abarth 600e, le edizioni speciali dedicate ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina

Fiat 600 e Abarth 600e, le edizioni speciali dedicate ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina

02:18
Omoda 7 SHS-P, tra tecnologia, design e innovazione

Omoda 7 SHS-P, tra tecnologia, design e innovazione

01:12
Jaguar Type 00, dal concept al ghiaccio

Jaguar Type 00, dal concept al ghiaccio

02:26
Le "Olimpiadi" di Carglass, Best of Belron 2026

Le "Olimpiadi" di Carglass, Best of Belron 2026

00:13
Studio Aperto MAG Drive Up

Studio Aperto MAG Drive Up

01:00
Ferrari F80

Ferrari F80

02:09
Changan Winter Experience a Courmayeur

Changan Winter Experience a Courmayeur

02:16
Volkswagen svela tre concept

Volkswagen svela tre concept

02:11
BYD Atto 3 EVO

BYD Atto 3 EVO

02:44
DR 6

DR 6

01:22
Leapmotor B03X presentato a Bruxelles

Leapmotor B03X presentato a Bruxelles

I più visti di Drive Up

BYD sconta le sue auto fino al 41%

Il Re dei ladri guidava una BMW V12

BYD Seal 6 DM-i Touring

BYD Seal 6 DM-i Touring

Raikkonen junior a 11 anni guida un'auto da rally [VIDEO]

Questo motore percorre 30 km con un litro di benzina

A bordo di Renault Symbioz e Austral

A bordo di Renault Symbioz e Austral

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
11:29
Tennis: Atp Rio de Janeiro, Berrettini ai quarti di finale
11:28
Neymar pensa al ritiro? "Potrei dire addio a fine anno"
11:20
Genoa, Bijlow: "Olanda? Ora penso a fare bene qui"
Romario, che fisico a 60 anni!
11:16
Romario, che fisico a 60 anni!
Dall'Arabia l'esultanza in pieno stile One Piece
11:15
Dall'Arabia l'esultanza in pieno stile One Piece