Genoa, Bijlow: "Olanda? Ora penso a fare bene qui"

Nel corso di un'intervista a La Repubblica, Justin Bijlow ha raccontato il suo arrivo in rossoblù e le sue aspirazioni. Queste le parole del portiere del Grifone: "La mia priorità al momento è solo quella di fare bene al Genoa. È chiaro che se vado bene con il Genoa puoi l’eventuale chiamata della Nazionale olandese arriverebbe in maniera naturale. A Cremona mi hanno premiato a fine gara ma devio dire che con quella traversa siamo stati anche fortunati. Però abbiamo avuto alcune grandi occasioni e Audero ha fatto una grandissima gara. Ma se devo essere sincero potevamo portare a casa qualcosa di più".