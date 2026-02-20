Genoa, Bijlow: "Olanda? Ora penso a fare bene qui"

20 Feb 2026 - 11:20

Nel corso di un'intervista a La Repubblica, Justin Bijlow ha raccontato il suo arrivo in rossoblù e le sue aspirazioni. Queste le parole del portiere del Grifone: "La mia priorità al momento è solo quella di fare bene al Genoa. È chiaro che se vado bene con il Genoa puoi l’eventuale chiamata della Nazionale olandese arriverebbe in maniera naturale. A Cremona mi hanno premiato a fine gara ma devio dire che con quella traversa siamo stati anche fortunati. Però abbiamo avuto alcune grandi occasioni e Audero ha fatto una grandissima gara. Ma se devo essere sincero potevamo portare a casa qualcosa di più". 

Ultimi video

04:32
DICH CARLOS AUGUSTO IN MIX POST BODO-INT 18/2 DICH

Carlos Augusto: "Possiamo ancora andare avanti in Champions"

01:10
DICH SCARONI SU BERLUSCONI DICH

Anniversario rossonero, Scaroni: "Al presidente Berlusconi dobbiamo tutto"

02:54
DICH GROSSO PRE SAS-VER 19/2 DICH

Sassuolo, Grosso: "Dobbiamo trasformare il timore della sfida in coraggio"

01:52
Raimondi: "Malissimo Maignan, bel segnale di Leao"

Raimondi: "Malissimo Maignan, bel segnale di Leao"

01:36
Radice: "Inter, c'è un promosso a sorpresa"

Radice: "Inter, c'è un promosso a sorpresa"

01:30
Callegari: "Champions, vi dico chi passa delle italiane"

Callegari: "Champions, vi dico chi passa delle italiane"

02:19
Callegari: "Milan, per lo scudetto serve una cosa"

Callegari: "Milan, per lo scudetto serve una cosa"

02:24
"Inter, il campo ha inciso. Però Chivu..."

"Inter, il campo ha inciso. Però Chivu..."

02:10
Vinicius e il razzismo

Vinicius e il razzismo

01:42
Hojlund e il suo passato

Hojlund e il suo passato

01:09
Gabbia suona la sveglia

Gabbia suona la sveglia

01:27
Atalanta a due facce

Atalanta a due facce

01:32
Finalmente Koopmeiners

Finalmente Koopmeiners

01:58
I nove giorni della Juve

I nove giorni della Juve

01:33
Darmian e Carlos Augusto

Darmian e Carlos Augusto

04:32
DICH CARLOS AUGUSTO IN MIX POST BODO-INT 18/2 DICH

Carlos Augusto: "Possiamo ancora andare avanti in Champions"

I più visti di Calcio

DICH SPALLETTI POST GALA 17/2 VS DICH

Spalletti "Tre passi indietro. Queste partite ti smascherano"

DICH BASTONI PRE BODO SU INTER-JUVENTUS PER SITO 17/2 DICH

La verità di Bastoni: "Ho accentuato e sbagliato. Chiedo scusa, ma…"

CLIP CAMPO BODO CONDIZIONI TERRIBILI CON CHIVU 17/02 SRV

Follia Bodo: campo regolare? Chivu controlla e non crede ai suoi occhi

Hojlund e il suo passato

Hojlund e il suo passato

DICH GABBIA POST MIL-COMO 18/2 DICH

Milan, Gabbia: "Siamo sicuramente infelici per il risultato"

DICH SCARONI SU BERLUSCONI DICH

Anniversario rossonero, Scaroni: "Al presidente Berlusconi dobbiamo tutto"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:20
Genoa, Bijlow: "Olanda? Ora penso a fare bene qui"
Andrea Petagna
10:53
Andrea Petagna: "La malattia di mio figlio e la depressione. Ecco come sono tornato"
23:29
Fiorentina, Vanoli: "Teniamo tanto alla Conference. Ranieri? Su di lui troppa gogna"
21:50
Torino, Cairo in visita alla squadra e a Baroni al Filadelfia
21:37
Bologna, Italiano: "Su questo campo impossibile far di più, ora acceleriamo in Serie A"