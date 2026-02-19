Milano-Cortina 2026 a tutta birra con AB InBev e Corona Cero

In occasione dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, Corona Cero - Worldwide Olympic Partner - ha dato vita alla sua piattaforma globale “For Every Golden Moment” attraverso una serie di attivazioni di brand immersive, pensate per aiutare atleti e fan a rilassarsi, riconnettersi e celebrare. Dalle iconiche destinazioni Casa Corona a Livigno e Milano, fino alle zone relax dell’iniziativa TIME CERO all’interno dei Villaggi degli Atleti, Corona Cero ha creato diversi spazi in tutto il territorio coinvolto da Milano Cortina 2026, progettati per celebrare l’equilibrio e la connessione, in linea con i valori del brand.