Milano-Cortina 2026: Michela Moioli vince il bronzo nello snowboard cross

Moioli sempre sul podio olimpico: le immagini
La 30enne di Alzano Lombardo chiude terza alle spalle di Baff (Australia) e Adamczykova (Repubblica Ceca)
Michela Moioli vince il bronzo alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026: la 30enne di Alzano Lombardo chiude terza nella big final dello snowboard cross con una rimonta sulla svizzera Noemie Wiedmer, visto che nella prima parte di gara arriva un errore. Poi, però, la riscossa sull'elvetica. A prendersi l'oro è l'australiana Josie Baff, davanti alla ceca Eva Adamczykova. Per la spedizione azzurra è la diciottesima medaglia.
Servono due rimonte a Michela Moioli per prendersi il bronzo nello snowboard cross: in semifinale e in finale. La cavalcata della 30enne parte dagli ottavi di finale e già nei quarti c'è il duello con Wiedmer che caratterizzerà la sfida per il terzo posto. In semifinale, Moioli non parte benissimo, tanto da prendere male una gobba e partire dietro. Poi, però, la splendida rimonta sulla francese Casta e l'austriaca Zherkhold. Si va così alla big final e si riparte con qualche problema per l'azzurra, che riesce però a superare alle ultime curve e alle ultime gobbe l'elvetica che resta giù dal podio.
Davanti, lottano Josie Baff ed Eva adamczykova: la spunta l'australiana, che regala così il primo oro in ambito femminile alla sua nazionale. Argento, invece, per la ceca, che si arrende agli ultimi metri. Poi, dopo mezzo secondo, una splendida Michela Moioli, che regala all'Italia l'ottavo bronzo, il secondo nello snowboard e la diciottesima medaglia per la spedizione azzurra in queste Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026: nessuno, per numero di medaglie, ha fatto meglio, nemmeno la Norvegia prima nel medagliere (18 a 16 per l'Italia).
La bergamasca ha rivelato le difficoltà per raggiungere questo ennesimo splendido risultato. "È stata lunga e difficilissima lo dimostrano le ferite in seguito alla caduta in allenamento, ma il sorriso è quello che conta. È stata tosta, ma voglio ringraziare la squadra, i medici che mi hanno rimesso in piedi. È grazie a loro se ho fatto questo oggi. Ringrazio i miei amici, la mia famiglia e me stessa perché ho creduto fino alla fine", ha detto alla Rai.
Michela Moioli avrà in casa le medaglie di tutti i metalli dopo l'oro individuale a Pyeonchang 2018, l'argento a squadre insieme a Sommariva nel 2022 a Pechino, ecco il bronzo a Milano-Cortina 2026. Un sogno che è diventato realtà per la snowboarder trentenne: "Collezione di medaglie completata, anche se ogni medaglia ha la sua storia. Quest'Olimpiade la sognavo da tanti anni e finalmente essere qui oggi con questa medaglia al collo era qualcosa che sognavo, ma in tanti momenti non ci credevo più. Realizzarlo è incredibile".