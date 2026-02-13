MILANO-CORTINA 2026

Milano-Cortina 2026: Michela Moioli vince il bronzo nello snowboard cross

La 30enne di Alzano Lombardo chiude terza alle spalle di Baff (Australia) e Adamczykova (Repubblica Ceca)

13 Feb 2026 - 15:54

Moioli sempre sul podio olimpico: le immagini

1 di 7
© italyphotopress
© italyphotopress
© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

Michela Moioli vince il bronzo alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026: la 30enne di Alzano Lombardo chiude terza nella big final dello snowboard cross con una rimonta sulla svizzera Noemie Wiedmer, visto che nella prima parte di gara arriva un errore. Poi, però, la riscossa sull'elvetica. A prendersi l'oro è l'australiana Josie Baff, davanti alla ceca Eva Adamczykova. Per la spedizione azzurra è la diciottesima medaglia.

Servono due rimonte a Michela Moioli per prendersi il bronzo nello snowboard cross: in semifinale e in finale. La cavalcata della 30enne parte dagli ottavi di finale e già nei quarti c'è il duello con Wiedmer che caratterizzerà la sfida per il terzo posto. In semifinale, Moioli non parte benissimo, tanto da prendere male una gobba e partire dietro. Poi, però, la splendida rimonta sulla francese Casta e l'austriaca Zherkhold. Si va così alla big final e si riparte con qualche problema per l'azzurra, che riesce però a superare alle ultime curve e alle ultime gobbe l'elvetica che resta giù dal podio.

Davanti, lottano Josie Baff ed Eva adamczykova: la spunta l'australiana, che regala così il primo oro in ambito femminile alla sua nazionale. Argento, invece, per la ceca, che si arrende agli ultimi metri. Poi, dopo mezzo secondo, una splendida Michela Moioli, che regala all'Italia l'ottavo bronzo, il secondo nello snowboard e la diciottesima medaglia per la spedizione azzurra in queste Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026: nessuno, per numero di medaglie, ha fatto meglio, nemmeno la Norvegia prima nel medagliere (18 a 16 per l'Italia).

La bergamasca ha rivelato le difficoltà per raggiungere questo ennesimo splendido risultato. "È stata lunga e difficilissima lo dimostrano le ferite in seguito alla caduta in allenamento, ma il sorriso è quello che conta. È stata tosta, ma voglio ringraziare la squadra, i medici che mi hanno rimesso in piedi. È grazie a loro se ho fatto questo oggi. Ringrazio i miei amici, la mia famiglia e me stessa perché ho creduto fino alla fine", ha detto alla Rai.

Michela Moioli avrà in casa le medaglie di tutti i metalli dopo l'oro individuale a Pyeonchang 2018, l'argento a squadre insieme a Sommariva nel 2022 a Pechino, ecco il bronzo a Milano-Cortina 2026. Un sogno che è diventato realtà per la snowboarder trentenne: "Collezione di medaglie completata, anche se ogni medaglia ha la sua storia. Quest'Olimpiade la sognavo da tanti anni e finalmente essere qui oggi con questa medaglia al collo era qualcosa che sognavo, ma in tanti momenti non ci credevo più. Realizzarlo è incredibile".

Leggi anche

Lo Snowboard alle Olimpiadi Invernali: l’energia pura della tavola tra l’esplosività del freestyle e l'ebbrezza della velocità

moioli
milano-cortina 2026
snowboard

Ultime notizie

Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati di oggi 12 febbraio 2026

Rebecca Passler

Passler riammessa nel biathlon dopo il caso doping. Perché è stato accolto il ricorso

Moioli, la medaglia dopo la grande paura: è bronzo nello snowboard cross

Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati di oggi 13 febbraio 2026

18
Giovanni FRANZONI: discesa libera, argento

Olimpiadi Invernali: tutte le medaglie dell'Italia in foto

7

Moioli leggenda dello snowboard cross: terza medaglia olimpica in tre edizioni

Fontana replica a Sighel: "Polemiche non meritano mia attenzione. Mi sento parte della squadra"

01:39
Milano-Cortina 2026: le news del 13 febbraio

Milano-Cortina 2026: le news del 13 febbraio

Gli italiani in gara oggi: attesa per l'hockey femminile, speranze Giacomel e Ghiotto

6
Caschi da tigre, giacconi presidenziali, pietre rarissime dalla Scozia e non solo...ecco quanto costa l'attrezzattura dei campioni a Milano-Cortina 2026

Il casco di Brignone, la tuta di Mattarella e non solo: quanto costano gli oggetti cult di Milano-Cortina

6

Shannon Abeda, orgoglio eritreo ai Giochi invernali

Oro e veleni per la staffetta mista short track, Sighel attacca Fontana: "Con lei non siamo una squadra"

Paolo Borella

Fontana, che gioia: "Senza parole. Non era scontato essere qui, abbiamo fatto qualcosa di unico"

Arianna Fontana è argento nei 500 metri di Short Track. Eguagliato Mangiarotti

14

Fontana come Mangiarotti: da Torino a Milano-Cortina, tutte le medaglie che l'hanno resa leggenda

Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati di oggi 12 febbraio 2026

I più visti di Milano-Cortina 2026

Stefania Constantini

Constantini fa boom sui social: la stella del curling e il fidanzato dell'hockey

Immensa Brignone, è medaglia d'oro nel SuperG! Goggia fuori

Lollobrigida amara: "Rimasta male per i commenti cattivi su mio figlio. Prendetevela con me"

Oro e veleni per la staffetta mista short track, Sighel attacca Fontana: "Con lei non siamo una squadra"

Arianna Fontana nella storia, l'Italia da 10 e lode: è oro nella staffetta mista di short track

C'è Olimpiade e Olimpiade

L'intervista impossibile di Alberto Tomba ma non solo: l'Altra Olimpiade

Notizie del giorno
Vedi tutti
Rebecca Passler
15:56
Passler riammessa nel biathlon dopo il caso doping. Perché è stato accolto il ricorso
15:54
Moioli, la medaglia dopo la grande paura: è bronzo nello snowboard cross
15:51
Mortara in pole position a Jeddah, prima fila anche per Guenther
15:50
Kings League Lottomatica.sport Italy, si riparte il 2 marzo
15:43
Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati di oggi 13 febbraio 2026