milano-cortina 2026

Milano-Cortina 2026: accolto il ricorso della Passler, la biatleta riammessa ai Giochi

La Corte d'Appello Nado accoglie il ricorso di Rebecca Passler: ecco quando tornerà in gara

13 Feb 2026 - 09:56
videovideo

La Corte Nazionale d’Appello di Nado Italia (Nadab) ha accolto il ricorso di Rebecca Passler contro la sospensione provvisoria seguita a una positività al Letrozolo riscontrata nel corso di un controllo effettuato lo scorso 26 gennaio, riconoscendo il fumus boni iuris, ovvero l’apparente fondatezza dell’assunzione involontaria o della contaminazione inconsapevole della sostanza in oggetto. L’esito consente all’atleta di partecipare alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Passler si aggregherà alle compagne di squadra a partire da lunedì 16 febbraio, giorno in cui sarà a disposizione dello staff tecnico per le successive competizioni del programma a cinque cerchi.

“La Federazione accoglie con piacere l’esito del ricorso che consente a Rebecca di tornare a disposizione della squadra”, commenta Flavio Roda, Presidente FISI. Anche la diretta interessata tira un sospiro di sollievo: “Sono stati giorni molto difficili – spiega Passler -. Ho sempre creduto nella mia buona fede. Ringrazio tutti coloro che mi hanno aiutato, dagli avvocati che hanno seguito la mia situazione, alla Federazione Italiana Sport Invernali, ai miei familiari e amici. Adesso posso finalmente tornare a concentrarmi al 100% sul biathlon”.

Chi è Rebecca Passler?

 Rebecca Passler, nata a Brunico nel 2001 e cresciuta ad Anterselva, è una delle stelle emergenti del biathlon italiano. Nipote d'arte - suo zio è il plurimedagliato olimpico Johann Passler - Rebecca ha ereditato la passione di famiglia, collezionando cinque podi ai Mondiali juniores (tra cui l'oro in staffetta nel 2022) e ottimi piazzamenti in Coppa del Mondo. Atleta delle Fiamme Oro, Rebecca unisce la freddezza al poligono a una personalità solare: fuori dalle piste ama i viaggi e coltiva una grande passione per l'estetica, in particolare per la nail art.

I giornali sportivi: venerdì 13 febbraio 2026

1 di 30
© sportmediaset
© sportmediaset
© sportmediaset

© sportmediaset

© sportmediaset

rebecca passler
doping
ricorso
milano-cortina 2026

Ultime notizie

Slittino, Italia da sogno anche nella staffetta mista: arriva il bronzo. Oro alla Germania

Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati di oggi 13 febbraio 2026

Gli italiani in gara oggi: attesa per l'hockey femminile, speranze Giacomel e Ghiotto

6
Caschi da tigre, giacconi presidenziali, pietre rarissime dalla Scozia e non solo...ecco quanto costa l'attrezzattura dei campioni a Milano-Cortina 2026

Il casco di Brignone, la tuta di Mattarella e non solo: quanto costano gli oggetti cult di Milano-Cortina

6

Shannon Abeda, orgoglio eritreo ai Giochi invernali

Rebecca Passler

Passler riammessa nel biathlon dopo il caso doping. Perché è stato accolto il ricorso

Oro e veleni per la staffetta mista short track, Sighel attacca Fontana: "Con lei non siamo una squadra"

Paolo Borella

Fontana, che gioia: "Senza parole. Non era scontato essere qui, abbiamo fatto qualcosa di unico"

Arianna Fontana è argento nei 500 metri di Short Track. Eguagliato Mangiarotti

14

Fontana come Mangiarotti: da Torino a Milano-Cortina, tutte le medaglie che l'hanno resa leggenda

Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati di oggi 12 febbraio 2026

Lollobrigida amara: "Rimasta male per i commenti cattivi su mio figlio. Prendetevela con me"

17
Giovanni FRANZONI: discesa libera, argento

Olimpiadi Invernali: tutte le medaglie dell'Italia in foto

Immensa Brignone, è medaglia d'oro nel SuperG! Goggia fuori

In gara con le vittime della guerra sul casco: squalificato l'ucraino Heraskevych. "Ricorro al Tas"

Slittino, Italia da sogno anche nella staffetta mista: arriva il bronzo. Oro alla Germania

I più visti di Milano-Cortina 2026

Stefania Constantini

Constantini fa boom sui social: la stella del curling e il fidanzato dell'hockey

Immensa Brignone, è medaglia d'oro nel SuperG! Goggia fuori

Lollobrigida amara: "Rimasta male per i commenti cattivi su mio figlio. Prendetevela con me"

Oro e veleni per la staffetta mista short track, Sighel attacca Fontana: "Con lei non siamo una squadra"

Arianna Fontana nella storia, l'Italia da 10 e lode: è oro nella staffetta mista di short track

Giovanni FRANZONI: discesa libera, argento

Olimpiadi Invernali: tutte le medaglie dell'Italia in foto

Notizie del giorno
Vedi tutti
11:45
Milan, la quarta maglia è un omaggio agli anni '90: ecco le due versioni
11:35
Vergara, dall'azzurro Napoli alla Nazionale: Gattuso lo invita a cena e ci pensa per i playoff
11:34
Nations League, svelato il calendario dell'Italia: inizio con il Belgio
11:27
Pulisic e il segreto per vivere in Italia: "Mai tagliare gli spaghetti col coltello"
11:21
Nations League, girone di ferro per l'Italia: gli avversari saranno Francia, Belgio e Turchia