Milano-Cortina 2026: accolto il ricorso della Passler, la biatleta riammessa ai Giochi

Rebecca Passler, nata a Brunico nel 2001 e cresciuta ad Anterselva, è una delle stelle emergenti del biathlon italiano. Nipote d'arte - suo zio è il plurimedagliato olimpico Johann Passler - Rebecca ha ereditato la passione di famiglia, collezionando cinque podi ai Mondiali juniores (tra cui l'oro in staffetta nel 2022) e ottimi piazzamenti in Coppa del Mondo. Atleta delle Fiamme Oro, Rebecca unisce la freddezza al poligono a una personalità solare: fuori dalle piste ama i viaggi e coltiva una grande passione per l'estetica, in particolare per la nail art.