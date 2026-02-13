Milano-Cortina 2026: accolto il ricorso della Passler, la biatleta riammessa ai Giochi

I giornali sportivi: venerdì 13 febbraio 2026
La Corte d'Appello Nado accoglie il ricorso di Rebecca Passler: ecco quando tornerà in gara
La Corte Nazionale d’Appello di Nado Italia (Nadab) ha accolto il ricorso di Rebecca Passler contro la sospensione provvisoria seguita a una positività al Letrozolo riscontrata nel corso di un controllo effettuato lo scorso 26 gennaio, riconoscendo il fumus boni iuris, ovvero l’apparente fondatezza dell’assunzione involontaria o della contaminazione inconsapevole della sostanza in oggetto. L’esito consente all’atleta di partecipare alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Passler si aggregherà alle compagne di squadra a partire da lunedì 16 febbraio, giorno in cui sarà a disposizione dello staff tecnico per le successive competizioni del programma a cinque cerchi.
“La Federazione accoglie con piacere l’esito del ricorso che consente a Rebecca di tornare a disposizione della squadra”, commenta Flavio Roda, Presidente FISI. Anche la diretta interessata tira un sospiro di sollievo: “Sono stati giorni molto difficili – spiega Passler -. Ho sempre creduto nella mia buona fede. Ringrazio tutti coloro che mi hanno aiutato, dagli avvocati che hanno seguito la mia situazione, alla Federazione Italiana Sport Invernali, ai miei familiari e amici. Adesso posso finalmente tornare a concentrarmi al 100% sul biathlon”.
Rebecca Passler, nata a Brunico nel 2001 e cresciuta ad Anterselva, è una delle stelle emergenti del biathlon italiano. Nipote d'arte - suo zio è il plurimedagliato olimpico Johann Passler - Rebecca ha ereditato la passione di famiglia, collezionando cinque podi ai Mondiali juniores (tra cui l'oro in staffetta nel 2022) e ottimi piazzamenti in Coppa del Mondo. Atleta delle Fiamme Oro, Rebecca unisce la freddezza al poligono a una personalità solare: fuori dalle piste ama i viaggi e coltiva una grande passione per l'estetica, in particolare per la nail art.
