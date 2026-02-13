MILANO-CORTINA 2026

Biathlon, Giacomel sconsolato dopo la disfatta nella sprint: "Ho fallito"

Il biatleta azzurro si dispera dopo la gara olimpica conclusa solo al 22° posto

13 Feb 2026 - 16:56
© IPA

© IPA

Tommaso Giacomel trattiene a stento le lacrime dopo la sua prova insufficiente nella sprint del biathlon conclusa al 22° posto a 1'43'' dal vincitore francese Quentin Fillon-Maillet. Il biatleta azzurro era uno dei favoriti per la gara e dopo l'arrivo ha espresso tutta le delusione in zona mista. Il leader della classifica di specialità sprint in coppa del Mondo vede già compromessa anche la prossima gara con il format a inseguimento visto il grande distacco dalla zona podio.

Giacomel quasi senza parole dopo la disfatta nella gara sprint delle Olimpiadi. Il nostro portacolori non salva niente della sua prova: "No, mi dispiace ma non ho nulla da dire". Nessuna speranza anche guardando all'inseguimento di domenica: "Si, ma è già compromessa anche la gara di domenica con quella di oggi. Sono troppo indietro. Mi dispiace, perché questa forse è la gara più adatta a me e ho fallito". Il biatleta delle Fiamme Gialle ha concluso parlando di fallimento per la sua prestazione non all'altezza dei suoi livelli: "Quello che si fa in allenamento non conta niente bisogna fare bene in gara e oggi non ci sono riuscito. Brutto fallire alle Olimpiadi soprattutto quando sei tra i favoriti".

tommaso giacomel
biathlon
milano-cortina 2026

Ultime notizie

14

Fontana come Mangiarotti: da Torino a Milano-Cortina, tutte le medaglie che l'hanno resa leggenda

Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati di oggi 13 febbraio 2026

Fontana replica a Sighel: "Polemiche non meritano mia attenzione. Mi sento parte della squadra"

Biathlon, Giacomel sconfortato dopo la sprint deludente: "Ho fallito"

Moioli, la medaglia dopo la grande paura: è bronzo nello snowboard cross

Rebecca Passler

Passler riammessa nel biathlon dopo il caso doping. Perché è stato accolto il ricorso

18
Giovanni FRANZONI: discesa libera, argento

Olimpiadi Invernali: tutte le medaglie dell'Italia in foto

7

Moioli leggenda dello snowboard cross: terza medaglia olimpica in tre edizioni

01:39
Milano-Cortina 2026: le news del 13 febbraio

Milano-Cortina 2026: le news del 13 febbraio

Gli italiani in gara oggi: attesa per l'hockey femminile, speranze Giacomel e Ghiotto

6
Caschi da tigre, giacconi presidenziali, pietre rarissime dalla Scozia e non solo...ecco quanto costa l'attrezzattura dei campioni a Milano-Cortina 2026

Il casco di Brignone, la tuta di Mattarella e non solo: quanto costano gli oggetti cult di Milano-Cortina

6

Shannon Abeda, orgoglio eritreo ai Giochi invernali

Oro e veleni per la staffetta mista short track, Sighel attacca Fontana: "Con lei non siamo una squadra"

Paolo Borella

Fontana, che gioia: "Senza parole. Non era scontato essere qui, abbiamo fatto qualcosa di unico"

Arianna Fontana è argento nei 500 metri di Short Track. Eguagliato Mangiarotti

14

Fontana come Mangiarotti: da Torino a Milano-Cortina, tutte le medaglie che l'hanno resa leggenda

I più visti di Milano-Cortina 2026

Stefania Constantini

Constantini fa boom sui social: la stella del curling e il fidanzato dell'hockey

Lollobrigida amara: "Rimasta male per i commenti cattivi su mio figlio. Prendetevela con me"

Immensa Brignone, è medaglia d'oro nel SuperG! Goggia fuori

Oro e veleni per la staffetta mista short track, Sighel attacca Fontana: "Con lei non siamo una squadra"

C'è Olimpiade e Olimpiade

L'intervista impossibile di Alberto Tomba ma non solo: l'Altra Olimpiade

Giovanni FRANZONI: discesa libera, argento

Olimpiadi Invernali: tutte le medaglie dell'Italia in foto

Notizie del giorno
Vedi tutti
19:44
Wehrlein si prende gara-uno a Jeddah, secondo posto di rimonta per Mortara
19:35
Osimhen e Icardi, messaggi per Spalletti da Istanbul: assist delizioso e gol VIDEO
19:35
Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati di oggi 13 febbraio 2026
18:10
Milano Cortina: Tas respinge ricorso atleta ucraino Heraskevych
18:10
Provedel: "La vittoria di Bologna dà entusiasmo, proviamo a battere anche l'Atalanta"