Biathlon, Giacomel sconsolato dopo la disfatta nella sprint: "Ho fallito"

Giacomel quasi senza parole dopo la disfatta nella gara sprint delle Olimpiadi. Il nostro portacolori non salva niente della sua prova: "No, mi dispiace ma non ho nulla da dire". Nessuna speranza anche guardando all'inseguimento di domenica: "Si, ma è già compromessa anche la gara di domenica con quella di oggi. Sono troppo indietro. Mi dispiace, perché questa forse è la gara più adatta a me e ho fallito". Il biatleta delle Fiamme Gialle ha concluso parlando di fallimento per la sua prestazione non all'altezza dei suoi livelli: "Quello che si fa in allenamento non conta niente bisogna fare bene in gara e oggi non ci sono riuscito. Brutto fallire alle Olimpiadi soprattutto quando sei tra i favoriti".