Biathlon, Giacomel sconsolato dopo la disfatta nella sprint: "Ho fallito"
Il biatleta azzurro si dispera dopo la gara olimpica conclusa solo al 22° posto
Tommaso Giacomel trattiene a stento le lacrime dopo la sua prova insufficiente nella sprint del biathlon conclusa al 22° posto a 1'43'' dal vincitore francese Quentin Fillon-Maillet. Il biatleta azzurro era uno dei favoriti per la gara e dopo l'arrivo ha espresso tutta le delusione in zona mista. Il leader della classifica di specialità sprint in coppa del Mondo vede già compromessa anche la prossima gara con il format a inseguimento visto il grande distacco dalla zona podio.
Giacomel quasi senza parole dopo la disfatta nella gara sprint delle Olimpiadi. Il nostro portacolori non salva niente della sua prova: "No, mi dispiace ma non ho nulla da dire". Nessuna speranza anche guardando all'inseguimento di domenica: "Si, ma è già compromessa anche la gara di domenica con quella di oggi. Sono troppo indietro. Mi dispiace, perché questa forse è la gara più adatta a me e ho fallito". Il biatleta delle Fiamme Gialle ha concluso parlando di fallimento per la sua prestazione non all'altezza dei suoi livelli: "Quello che si fa in allenamento non conta niente bisogna fare bene in gara e oggi non ci sono riuscito. Brutto fallire alle Olimpiadi soprattutto quando sei tra i favoriti".