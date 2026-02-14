Il Manchester City sceglie l'auto cinese: BYD è il nuovo sponsor

BYD è il nuovo sponsor del Manchester City
Dopo l’accordo con l’Inter in Serie A, BYD sbarca ufficialmente in Premier League come automotive partner dei Citizensdi Redazione Drive Up
BYD accelera nel calcio europeo. Il gruppo cinese, già protagonista in Serie A con l’Inter, ha ufficializzato una partnership pluriennale con il Manchester City, entrando così nel cuore della Premier League. L’intesa arriva a pochi mesi dalla fine della collaborazione tra il club inglese e Nissan e segna un ulteriore passo nell’espansione internazionale del marchio automotive.
Auto e visibilità globale
L’accordo prevede la fornitura di veicoli a nuova energia per staff tecnico e dirigenti, con modelli come il SUV Sealion 7 e la sportiva Denza Z9 GT in prima linea. Ma la collaborazione va oltre la semplice consegna delle auto: BYD avrà un ruolo diretto nella gestione dei sistemi di ricarica e delle batterie per l’accumulo energetico presso la City Football Academy. La presenza del marchio sarà evidente anche a livello mediatico e sul logo sulla manica delle divise di allenamento della prima squadra maschile e, dalla stagione 2026/2027, anche su quelle della squadra femminile.
Strategia globale tra sport e sostenibilità
Con il Manchester City in piena corsa per Premier League e Champions League, BYD ottiene una vetrina internazionale di primissimo piano. Alcuni modelli accompagneranno anche il bus della squadra nelle partite casalinghe, rafforzando la visibilità del marchio. L’operazione conferma la strategia di legare il proprio nome a un club di vertice per consolidare l’immagine globale e sostenere la narrativa tecnologica e sostenibile del brand.