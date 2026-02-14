Il Manchester City sceglie l'auto cinese: BYD è il nuovo sponsor

Auto e visibilità globale

L’accordo prevede la fornitura di veicoli a nuova energia per staff tecnico e dirigenti, con modelli come il SUV Sealion 7 e la sportiva Denza Z9 GT in prima linea. Ma la collaborazione va oltre la semplice consegna delle auto: BYD avrà un ruolo diretto nella gestione dei sistemi di ricarica e delle batterie per l’accumulo energetico presso la City Football Academy. La presenza del marchio sarà evidente anche a livello mediatico e sul logo sulla manica delle divise di allenamento della prima squadra maschile e, dalla stagione 2026/2027, anche su quelle della squadra femminile.

Strategia globale tra sport e sostenibilità

Con il Manchester City in piena corsa per Premier League e Champions League, BYD ottiene una vetrina internazionale di primissimo piano. Alcuni modelli accompagneranno anche il bus della squadra nelle partite casalinghe, rafforzando la visibilità del marchio. L’operazione conferma la strategia di legare il proprio nome a un club di vertice per consolidare l’immagine globale e sostenere la narrativa tecnologica e sostenibile del brand.