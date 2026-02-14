Il Tottenham ufficializza Tudor: "Welcome Igor"

Queste le parole del croato ex tecnico della Juventus: "Capisco la responsabilità che mi è stata affidata e il mio obiettivo è chiaro: dare maggiore costanza alle nostre prestazioni e competere con convinzione in ogni partita. C'è una grande qualità in questa squadra e il mio compito è organizzarla, darle energia e migliorare rapidamente i nostri risultati". Tudor si lega agli "Spurs" per 6 mesi fino al 30 giugno 2026.