Il Team Usa si stringe attorno a Lindsey Vonn: "Per sempre una leggenda"
Messaggio su X: "Grazie per aver ispirato generazioni a inseguire grandi sogni"
© Getty Images
"Per sempre una leggenda. Grazie, Lindsey Vonn". E' il breve messaggio che il Team Usa indirizza, sul proprio profilo X, alla campionessa gravemente infortunata nella libera a Cortina D'Ampezzo. Il ringraziamento è "per aver sempre scelto il coraggio e per aver ispirato generazioni a inseguire grandi sogni".
Lindsey Vonn aveva parlato dal letto d'ospedale dove è ricoverata in seguito alla terribile caduta di Cortina. "Ieri il mio sogno olimpico non si è concluso come avevo sognato. Non è stato un finale da favola o una favola, è stata semplicemente la vita", ha scritto in un post su Instagram. "Nelle gare di discesa la differenza tra una linea strategica e un infortunio catastrofico può essere minima. Per soli 13 cm, il mio braccio destro si è agganciato alla porta, causando la caduta. Il crociato rotto e gli infortuni passati non vi hanno avuto nulla a che fare. Purtroppo, ho subito una frattura complessa della tibia che è stabile, ma richiederà diversi interventi per essere riparata correttamente", ha aggiunto.
Inutile dire che, per l'età e dopo questo brutto infortunio, la sua carriera è a forte rischio. A spiegarlo era stato proprio il padre di Lindsey: "Ha 41 anni e questa è la fine della sua carriera - aveva detto Alan Kildow - Non ci saranno più gare di sci per Lindsey Vonn, finché avrò voce in capitolo, Lindsey non parteciperà più a gare di sci".