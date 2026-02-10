Il Team Usa si stringe attorno a Lindsey Vonn: "Per sempre una leggenda"

Lindsey Vonn aveva parlato dal letto d'ospedale dove è ricoverata in seguito alla terribile caduta di Cortina. "Ieri il mio sogno olimpico non si è concluso come avevo sognato. Non è stato un finale da favola o una favola, è stata semplicemente la vita", ha scritto in un post su Instagram. "Nelle gare di discesa la differenza tra una linea strategica e un infortunio catastrofico può essere minima. Per soli 13 cm, il mio braccio destro si è agganciato alla porta, causando la caduta. Il crociato rotto e gli infortuni passati non vi hanno avuto nulla a che fare. Purtroppo, ho subito una frattura complessa della tibia che è stabile, ma richiederà diversi interventi per essere riparata correttamente", ha aggiunto.