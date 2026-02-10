MILANO-CORTINA 2026

Il Team Usa si stringe attorno a Lindsey Vonn: "Per sempre una leggenda"

Messaggio su X: "Grazie per aver ispirato generazioni a inseguire grandi sogni"

10 Feb 2026 - 09:43
© Getty Images

© Getty Images

"Per sempre una leggenda. Grazie, Lindsey Vonn". E' il breve messaggio che il Team Usa indirizza, sul proprio profilo X, alla campionessa gravemente infortunata nella libera a Cortina D'Ampezzo. Il ringraziamento è "per aver sempre scelto il coraggio e per aver ispirato generazioni a inseguire grandi sogni".

Lindsey Vonn aveva parlato dal letto d'ospedale dove è ricoverata in seguito alla terribile caduta di Cortina. "Ieri il mio sogno olimpico non si è concluso come avevo sognato. Non è stato un finale da favola o una favola, è stata semplicemente la vita", ha scritto in un post su Instagram. "Nelle gare di discesa la differenza tra una linea strategica e un infortunio catastrofico può essere minima. Per soli 13 cm, il mio braccio destro si è agganciato alla porta, causando la caduta. Il crociato rotto e gli infortuni passati non vi hanno avuto nulla a che fare. Purtroppo, ho subito una frattura complessa della tibia che è stabile, ma richiederà diversi interventi per essere riparata correttamente", ha aggiunto.

Inutile dire che, per l'età e dopo questo brutto infortunio, la sua carriera è a forte rischio. A spiegarlo era stato proprio il padre di Lindsey: "Ha 41 anni e questa è la fine della sua carriera - aveva detto Alan Kildow - Non ci saranno più gare di sci per Lindsey Vonn, finché avrò voce in capitolo, Lindsey non parteciperà più a gare di sci".

Sinner, toccante messaggio social per Lindsey Vonn dopo il grave infortunio

lindsey vonn
sci

Ultime notizie

Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati di oggi 8 febbraio 2026

Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati di oggi 10 febbraio

Il Team Usa si stringe attorno a Lindsey Vonn: "Per sempre una leggenda"

Milano-Cortina 2026: gli italiani in gara oggi 10 febbraio

Caduta Vonn a Milano-Cortina

Vonn sottoposta a doppia operazione per riduzione della frattura al femore: "Non è andata come volevo"

Vonn, annuncio shock del padre: "Lindsey ha 41 anni e questa è la fine della sua carriera"

Constantini e Mosaner, la finale sfugge all'ultimo tiro: sfideranno la Gran Bretagna per il bronzo

11

Cuurling, la finale sfugge all'ultimo tiro per Constantini e Mosaner

La scritta "Fuck Ice" con la pipi, poi le minacce: le Olimpiadi difficili dello sciatore Kenworthy

00:46
I giochi olimpici live

I giochi olimpici live

00:38
Milano Cortina 2026 Live

Milano Cortina 2026 Live

9

Snowboard, esultanza show di Karl: mostra i muscoli a torso nudo nella neve dopo l'oro

Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati di oggi 9 febbraio 2026

Milano-Cortina 2026: gli italiani in gara oggi 9 febbraio

10

Da Goggia al pattinaggio, le 9 medaglie dell'Italia a Milano-Cortina 2026

Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati di oggi 8 febbraio 2026

I più visti di Milano-Cortina 2026

Lindsey Vonn, urla di dolore dopo la terribile caduta: portata via in elicottero

Vonn, annuncio shock del padre: "Lindsey ha 41 anni e questa è la fine della sua carriera"

Le immagini più belle della cerimonia d'apertura dell'Olimpiade 2026

Mattarella passeggero, Valentino Rossi autista: il video sul tram per Milano-Cortina 2026

DICH BRIGNONE CERIMONIA DICH

Brignone e la cerimonia d'apertura: "Ho detto a Mosaner: ce la fai, sono pesante!"

Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati di oggi 9 febbraio 2026

Notizie del giorno
Vedi tutti
10:10
Alta tensione tra arbitri e allenatori: rimandato ancora il confronto ma si vuole cambiare il Var
10:10
La corsa salvezza del Cagliari riparte da Mina dopo il ko a Roma
10:01
Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati di oggi 10 febbraio
09:47
Chivu si gode un super Dimarco: è lui il re degli assist del calcio europeo
09:43
Il Team Usa si stringe attorno a Lindsey Vonn: "Per sempre una leggenda"