Verstappen farà un test con la Formula E?

Un’osservazione che ha inevitabilmente chiamato in causa la Formula E. Il parallelo con il campionato elettrico non è passato inosservato, soprattutto per il riferimento alla centralità della strategia energetica, da sempre uno dei cardini della serie full electric. A raccogliere l’assist è stato Jeff Dodds, CEO della Formula E, che non ha perso tempo e ha rivelato di aver mandato un messaggio diretto a Verstappen con invito ufficiale per provare la GEN4, la monoposto di nuova generazione pronta al debutto nel 2026/27. Una vettura che promette un salto prestazionale importante, con un incremento di potenza fino a 815 CV e accelerazioni superiori a quelle di una F1.