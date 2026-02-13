Addio allo Start e Stop sulle auto

La maggior parte degli automobilisti - probabilmente - considera lo Start e Stop una delle maggiori seccature su di un'automobile moderna. Salendo a bordo, si cerca con lo sguardo la lettera "A" in un cerchio accompagnata dalla scritta "off"; si pigia il tasto e l'auto (finalmente) non spegne più il motore appena ne ha l'occasione. Una procedura che abbiamo imparato a memoria, ma che gli americani potranno presto dimenticare.

Con le nuove regole cambia tutto

La lotta dell'Amministrazione Trump alle leggi anti inquinamento ha raggiunto un nuovo livello con la più grande deregolamentazione nella storia del Paese. La maggior parte delle norme ambientali per i veicoli stabilite in precedenza, sarà cancellata o ridimensionata. Lo Start e Stop è una soluzione introdotta dai costruttori per cercare di assecondare le norme sulle emissioni: l'arresto del veicolo al semaforo o nel traffico consentiva di "risparmiare" qualcosa in fase di omologazione. Uno strumento che - con le nuove regole - non servirà più.

Meno regole

Con le norme finalizzate dall'EPA a febbraio 2026, i costruttori non saranno più tenuti a rispettare severi parametri ambientali per omologare nuove automobili. Soluzioni come lo Start e Stop - dunque - non si rendono più necessarie e, sebbene non si tratti di un bando, la maggior parte dei marchi potrebbe proporlo come accessorio in fase d'acquisto. Il Governo USA ha avviato un percorso di deregolamentazione anche per incentivare la produzione di vetture più economiche. Gli europei si mettano l'anima in pace: dovranno continuare a cercare la "A" attorno a un cerchio ogni volta che salgono a bordo.