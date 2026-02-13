Norme

Addio allo Start e Stop sulle auto

La deregolamentazione prevista dall'EPA eliminerà di fatto l'obbligo del dispositivo sulle nuove vetture USA

di Redazione Drive Up
13 Feb 2026 - 09:06
© Getty Images

© Getty Images

La maggior parte degli automobilisti - probabilmente - considera lo Start e Stop una delle maggiori seccature su di un'automobile moderna. Salendo a bordo, si cerca con lo sguardo la lettera "A" in un cerchio accompagnata dalla scritta "off"; si pigia il tasto e l'auto (finalmente) non spegne più il motore appena ne ha l'occasione. Una procedura che abbiamo imparato a memoria, ma che gli americani potranno presto dimenticare.
Con le nuove regole cambia tutto
La lotta dell'Amministrazione Trump alle leggi anti inquinamento ha raggiunto un nuovo livello con la più grande deregolamentazione nella storia del Paese. La maggior parte delle norme ambientali per i veicoli stabilite in precedenza, sarà cancellata o ridimensionata. Lo Start e Stop è una soluzione introdotta dai costruttori per cercare di assecondare le norme sulle emissioni: l'arresto del veicolo al semaforo o nel traffico consentiva di "risparmiare" qualcosa in fase di omologazione. Uno strumento che - con le nuove regole - non servirà più.
Meno regole
Con le norme finalizzate dall'EPA a febbraio 2026, i costruttori non saranno più tenuti a rispettare severi parametri ambientali per omologare nuove automobili. Soluzioni come lo Start e Stop - dunque - non si rendono più necessarie e, sebbene non si tratti di un bando, la maggior parte dei marchi potrebbe proporlo come accessorio in fase d'acquisto. Il Governo USA ha avviato un percorso di deregolamentazione anche per incentivare la produzione di vetture più economiche. Gli europei si mettano l'anima in pace: dovranno continuare a cercare la "A" attorno a un cerchio ogni volta che salgono a bordo. 

Ti potrebbe interessare

videovideo
auto
usa
trump
inquinamento
start e stop

Ultimi video

03:03
I Signori dell'Auto: Jean Rédélé

I Signori dell'Auto: Jean Rédélé

01:44
Dacia e il Trionfo Dakar

Dacia e il Trionfo Dakar

01:32
WRC, Rally di Svezia

WRC, Rally di Svezia

01:13
Formula E in Arabia

Formula E in Arabia: raddoppia l'emozione

01:49
Michelin compie 120 anni

Michelin compie 120 anni

01:35
Genesis Electrified GV80

Genesis Electrified GV80

01:39
Formula E, si corre in Arabia Saudita

Formula E, si corre in Arabia Saudita

01:38
Nuovo Renault FILANTE

Nuovo Renault FILANTE

01:55
Genesis GV60 e Electrified GV70

Genesis GV60 e Electrified GV70

02:21
Omoda 7 SHS-P

Omoda 7 SHS-P

02:00
MAG SRV WRC RALLY SVEZIA PREVIEW OK

Rally di Svezia: neve, chiodi e velocità folli

04:19
Automobili Mignatta RINA

Automobili Mignatta RINA

03:37
Lancia, ritorno al passato

Lancia, ritorno al passato

02:33
Aston Martin DBX S

Aston Martin DBX S

02:33
A bordo di Renault Symbioz e Austral

A bordo di Renault Symbioz e Austral

03:03
I Signori dell'Auto: Jean Rédélé

I Signori dell'Auto: Jean Rédélé

I più visti di Drive Up

L'erede Prada correrà il Rally di Svezia

I tedeschi vogliono auto economiche, i cinesi cercano la qualità

La prossima Mercedes Classe A sarà un SUV

Meno è meglio: così la Fiat 500 conquistò l'Italia

Ferrari da record: 15 mila euro di bonus a ogni dipendente

La nuova supercar di Kimi Antonelli

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
11:45
Milan, la quarta maglia è un omaggio agli anni '90: ecco le due versioni
11:35
Vergara, dall'azzurro Napoli alla Nazionale: Gattuso lo invita a cena e ci pensa per i playoff
11:34
Nations League, svelato il calendario dell'Italia: inizio con il Belgio
11:27
Pulisic e il segreto per vivere in Italia: "Mai tagliare gli spaghetti col coltello"
11:21
Nations League, girone di ferro per l'Italia: gli avversari saranno Francia, Belgio e Turchia