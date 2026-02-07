Mariah Carey canta "Volare" alla cerimonia d'apertura: il gobbo incomprensibile scatena il web

Durante la cerimonia di apertura dei Giochi Invernali di Milano‑Cortina 2026, Mariah Carey ha cantato “Volare” in italiano. A prendersi la scena però non è stata tanto la performance vocale, sempre impeccabile, della cantante americana bensì il gobbo. Sullo schermo che suggerisce il testo agli artisti, le parole della canzone di Modugno erano incomprensibili: la spiegazione è che il testo della canzone è stato riportato con una trascrizione fonetica per aiutare l'artista Usa a pronuncia correttamente le parole. Il momento è diventato subito virale: fan e curiosi hanno condiviso meme, video e screenshot, trasformando il gobbo in protagonista tanto quanto la performance.