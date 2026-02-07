1 di 13
© IPA
© IPA
© IPA

© IPA

© IPA

MILANO-CORTINA 2026

Mariah Carey canta "Volare" alla cerimonia d'apertura: il gobbo incomprensibile scatena il web

La performance della pop star americana ha scatenato la curiosità e l'ilarità del web: sul gobbo la trascrizione fonetica del testo della canzone

07 Feb 2026 - 13:09
13 foto

Durante la cerimonia di apertura dei Giochi Invernali di Milano‑Cortina 2026, Mariah Carey ha cantato “Volare” in italiano. A prendersi la scena però non è stata tanto la performance vocale, sempre impeccabile, della cantante americana bensì il gobbo. Sullo schermo che suggerisce il testo agli artisti, le parole della canzone di Modugno erano incomprensibili: la spiegazione è che il testo della canzone è stato riportato con una trascrizione fonetica per aiutare l'artista Usa a pronuncia correttamente le parole. Il momento è diventato subito virale: fan e curiosi hanno condiviso meme, video e screenshot, trasformando il gobbo in protagonista tanto quanto la performance. 

mariah carey
milano cortina 2026
volare
gobbo
virale

Ultime notizie

Portabandiera ucraina minaccia protesta contro la partecipazione degli atleti russi

Giovanni Franzoni

Franzoni: "Podio olimpico dopo Kitzbuhel: mai l'avrei immaginato" | Paris: "Perfetto così, dopo tutti quei tentativi"

Brignone non scioglie il dubbio: "Sento sempre più confidenza, decideremo il meglio per me"

Franzoni-Paris, splendida doppietta: argento e bronzo nella libera sulla Stelvio davanti a Odermatt. Oro von Allmen

Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie di oggi 7 febbraio 2026

Sofia Goggia

Caso Vonn, Goggia in scia a Brignone: "Crociato rotto? Ai posteri l'ardua sentenza"

13

Mariah Carey canta "Volare" alla cerimonia d'apertura: il gobbo incomprensibile scatena il web

10

Milano-Cortina 2026: le foto della discesa libera sulla Stelvio

00:51
DICH BRIGNONE CERIMONIA DICH

Brignone e la cerimonia d'apertura: "Ho detto a Mosaner: ce la fai, sono pesante!"

Macron assente alla cerimonia ma provoca sui social: la Gioconda guarda Milano-Cortina

Milano-Cortina 2026: gli azzurri in gara oggi 7 febbraio

LIVE cerimonia inaugurale: alle 20 il via, Valentino Rossi "autista" di Mattarella

43

Le immagini più belle della cerimonia d'apertura dell'Olimpiade 2026

12

Milano-Cortina, le emozioni della sfilata degli azzurri alla cerimonia d'apertura

Mattarella passeggero, Valentino Rossi autista: il video sul tram per Milano-Cortina 2026

Portabandiera ucraina minaccia protesta contro la partecipazione degli atleti russi

I più visti di Milano-Cortina 2026

Le immagini più belle della cerimonia d'apertura dell'Olimpiade 2026

Mattarella passeggero, Valentino Rossi autista: il video sul tram per Milano-Cortina 2026

Lo "shock" del bidet, atleti stranieri confusi nei video virali: "Serve per lavare i piedi?"

VOX POPULI MILANESI E L'OLIMPIADE 4/2 SRV

Ecco come i milanesi aspettano l'Olimpiade: chi sogna e chi non ne sa molto

Lo spettacolo a San Siro, Mattarella e chi canta l'inno: cosa aspettarsi dalla Cerimonia d'Apertura

Milano-Cortina, le emozioni della sfilata degli azzurri alla cerimonia d'apertura