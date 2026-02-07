Serie A, Fiorentina-Torino 2-2: Maripán al 93' gela il Franchi

LE STATISTICHE

Nelle ultime due stagioni di Serie A, Moise Kean (25) è solo uno dei tre giocatori ad avere tagliato il traguardo dei 25 gol nel torneo, assieme a Mateo Retegui e Lautaro Martínez (25 reti entrambi).

Moise Kean è uno dei tre giocatori che hanno segnato più gol in casa in questa Serie A: sei, come Kenan Yildiz e Lautaro Martínez.

Cesare Casadei è il centrocampista italiano che ha segnato più gol nel 2026 in Serie A (tre). Tra i calciatori azzurri, solo Lorenzo Colombo (quattro) ha fatto meglio in questo anno solare nella massima serie (tre anche Federico Dimarco).

Rolando Mandragora ha eguagliato il suo primato personale di partecipazioni a rete in un singolo torneo di Serie A: sette (come nel 2024/25), sei gol e un assist in questo campionato.

Quello di Guillermo Maripán (93 minuti e 7 secondi) è il gol più tardivo segnato dal Torino in Serie A da quello di Duván Zapata (94 minuti e 5 secondi) il 4 dicembre 2023 (vs Atalanta).

La Fiorentina è la squadra dei cinque maggiori campionati europei che ha perso più punti da posizione di vantaggio in questa stagione (22).

Manor Solomon ha segnato per due gare consevutive nei cinque maggiori campionati europei per la prima volta da febbraio-marzo 2023 (quattro match col Fulham).

La Fiorentina ha pareggiato tre delle ultime sei partite di Serie A (1V, 2P), tanti quanti quelli registrati nelle precedenti 13 gare nel torneo (2V, 8P).

Solo contro Udinese (sei) ed Hellas Verona (cinque) Moise Kean ha segnato più gol che contro il Torino in Serie A (quattro, come contro la Roma).

Fiorentina e Torino hanno registrato almeno tre pareggi consecutivi in Serie A per la prima volta dal periodo tra gennaio 2014 e febbraio 2015 (quattro in quel caso).

Guillermo Maripán (due in questa Serie A) ha segnato più di una rete in una singola stagione nei cinque maggiori campionati europei per la prima volta dal 2022/23 (tre col Monaco in Ligue 1).

Jack Harrison è tornato a fornire un assist nei cinque maggiori campionati europei per la prima volta dall’11 novembre 2023 (con l’Everton in Premier League).