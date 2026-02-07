Torino, Baroni: "Non era facile con 10 infortunati, ma avevamo motivazioni fortissime"

Un pareggio che vale quasi una vittoria, almeno per come è arrivato. Il Torino prosegue nella striscia positiva dopo la vittoria sul Lecce, tocca quota 27 punti e strappa un punto a Firenze. Sorride il tecnico Marco Baroni nell'intervista a Sky: "Abbiamo fatto molto bene nel primo tempo, andando anche vicino al 2-0. Nella ripresa abbiamo commesso un errore in uscita e abbiamo regalato il gol, ma devo fare i complimenti ai ragazzi perché non era facile tornare in campo così poche ore dopo la coppa. Abbiamo avuto anche 10 infortunati, alcuni erano appena rientrati. La determinazione con cui abbiamo ripresa il risultato mi è piaciuta".