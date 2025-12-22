Milano Cortina 2026, il Presidente della Repubblica Mattarella consegna il tricolore ai portabandiera

BUONFIGLIO: "DIFFICILE SCEGLIERE I PORTABANDIERA, OLIMPIADI OPPORTUNITÀ UNICA"

"Grazie per averci accolto al Quirinale a pochi giorni dal Santo Natale. Sarà un appuntamento unico, quello di gareggiare ai Giochi Olimpici nel nostro paese. Ecco perché la cerimonia di oggi consegna la bandiera ai nostri alfieri per i Giochi Olimpici e Paralimpici. È un avvenimento che dopo vent'anni torna nel nostro paese con l'impegno di un tricolore che sventolerà sempre di più. Saremo attenti, resterà qui con noi nella nostra amata Italia e verrà custodita da quattro atleti dello sport italiano. Per la prima volta, il comitato olimpico internazionale ha accolto la nostra richiesta di avere quattro atleti uomo e donna. Sceglierli è stata una decisione difficile e ogni valutazione finisce per accontentare o scontentare qualcuno. Abbiamo dovuto bilanciare le decisioni tra donne e uomini e tra due federazioni, ma anche tenere conto delle distanze tra Milano e Cortina e il calendario di gare. Alla fine siamo giunti a una soluzione fatta di idee, ragionamenti e significati ma con l'unica volontà di essere oggettivi. A Milano la bandiera sarà affidata ad Arianna Fontana, simbolo unico per il nostro movimento. Assieme a lei ci sarà Federico Pellegrino, affidargli la bandiera è il giusto coronamento di una carriera esemplare. A Cortina la scelta è stata più difficile. Ho ritenuto giusto affidare la bandiera a un'atleta che ha commosso l'Italia intera in seguito a un drammatico infortunio che avrebbe potuto segnare la sua carriera: ovviamente mi riferisco a Federica Brignone. Non ho avuto dubbi nel scegliere Amos Mosaner, con Stefania Costantini che sarà una delle due persone che leggeranno il giuramento a Cortina. Siamo pronti e siamo qui a garantire che ognuno darà il massimo e cercherà di andare oltre perché sappiamo cosa vuol dire rappresentare il nostro paese, nulla ci fa paura. Abbiamo un'opportunità unica di scrivere una pagina storica per lo sport. C'è un motivo che ci fa sentire più forti ed è quello che sappiamo che al nostro fianco c'è lei, il nostro primo tifoso e solido baluardo che non ci ha mai fatto mancare l'affetto e la vicinanza di cui abbiamo bisogno. Grazie di cuore. Viva l'Italia, viva lo sport italiano e Milano Cortina 2026", così il presidente del CONI Luciano Buonfiglio.