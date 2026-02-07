Fiorentina, Vanoli: "Subito gol in modo troppo facile. Salvezza? Ci sarà da lottare fino all'ultimo"
La Fiorentina esce solamente con un pareggio dalla partita contro il Torino, nonostante il sorpasso operato dai gol di Solomon e Kean. Il 2-2 non può lasciare soddisfatto mister Paolo Vanoli: "Non puoi concedere sempre l'uno a zero agli altri e poi partire con la tua partita. Abbiamo comunque fatto bene, peccato per quel finale in cui non siamo stati bravi a difendere in area, abbiamo preso un gol in maniera troppo semplice".
La difesa viola doveva essere più attenta: "Nel finale mi ha infastidito la mancata attenzione nel far partire cross pericolosi, De Gea è stato costretto a una parata già prima della punizione. Dobbiamo comunque restare positivi e proseguire nel nostro percorso".
Infine, l'analisi si allarga anche ai singoli e alla voglia di raggiungere il nuovo traguardo, quello della permanenza in Serie A: "Per salvarti serve anche la fase difensiva: sia aggredendo, sia con la capacità di restare aggrappati a un risultato che sarebbe stato importantissimo. Sarà così fino all'ultima partita e dobbiamo lavorare tanto. Sono contento per il ritorno al gol di Moise e per i giocatori di qualità che abbiamo".