Fiorentina, Vanoli: "Subito gol in modo troppo facile. Salvezza? Ci sarà da lottare fino all'ultimo"

07 Feb 2026 - 23:37
La Fiorentina esce solamente con un pareggio dalla partita contro il Torino, nonostante il sorpasso operato dai gol di Solomon e Kean. Il 2-2 non può lasciare soddisfatto mister Paolo Vanoli: "Non puoi concedere sempre l'uno a zero agli altri e poi partire con la tua partita. Abbiamo comunque fatto bene, peccato per quel finale in cui non siamo stati bravi a difendere in area, abbiamo preso un gol in maniera troppo semplice".

La difesa viola doveva essere più attenta: "Nel finale mi ha infastidito la mancata attenzione nel far partire cross pericolosi, De Gea è stato costretto a una parata già prima della punizione. Dobbiamo comunque restare positivi e proseguire nel nostro percorso".

Infine, l'analisi si allarga anche ai singoli e alla voglia di raggiungere il nuovo traguardo, quello della permanenza in Serie A: "Per salvarti serve anche la fase difensiva: sia aggredendo, sia con la capacità di restare aggrappati a un risultato che sarebbe stato importantissimo. Sarà così fino all'ultima partita e dobbiamo lavorare tanto. Sono contento per il ritorno al gol di Moise e per i giocatori di qualità che abbiamo".

