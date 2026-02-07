Napoli, luci e ombre per Conte: 400 vittorie, il sogno scudetto-bis e le difficoltà di una "stagione assurda"

Spirito da campioni - Conte ha ragione. Contro il Genoa, i suoi giocatori hanno "gettato il cuore oltre all'ostacolo". Certo, ci è voluto anche un rigore all'ultimo minuto che sta generando polemiche in tutta Italia. Ma quante squadre, in 10 uomini e con il tifo "da Premier League" del Ferraris contro, avrebbero resistito senza crollare? Solo dei campioni, d'Italia in questo caso. Quello è lo spirito che può far andare il Napoli oltre le difficoltà.