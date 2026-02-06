Napoli recupera Rrahmani, sfida il Genoa per tentare la rimonta

06 Feb 2026 - 18:41

Il Napoli ha potuto preparare il match di domani a Genova con una intera settimana di allenamento: la squadra azzurra da domenica scorsa è senza Di Lorenzo che mancherà diverse settimane, ma comincia anche ritrovare infortunati a cominciare da Rrahmani pronto a tornare in campo dal 1'. Il centrale della difesa è assente a causa dell'infortunio subito contro il Sassuolo il 17 gennaio, ma ha recuperato in pieno dimostrandosi in forma anche nell'amichevole contro il Giugliano in settimana. Così Conte blinda la difesa con il kosovaro insieme a Buongiorno e Juan Jesus.

