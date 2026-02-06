Milano-Cortina, Carolina Kostner non ha dubbi: "Tifo per Gutmann, crescita bellissima"

Ripercorrendo la sua esperienza, Kostner ha ricordato il valore formativo dello sport: "da bambina il pattinaggio mi ha aiutato a sentirmi me stessa, era uno spazio di espressione. Poi si entra nel mondo delle competizioni, dove c'è sempre il giudizio della performance. L'identità di un atleta a volte si lega ai risultati, ma non sono le medaglie, né il loro colore, a definire il valore di un essere umano". "Quello che resta - ha spiegato - è soprattutto l'amore per questo sport: io adoro ancora pattinare".