Brignone: "Vonn in gara con crociato rotto? Se suo infortunio fosse grave come mio non sarebbe qui"

La campionessa azzurra ha paragonato il suo infortunio con quello appena subito dalla collega: "Un po' diverso dal mio, ma lei è sicuramente una donna coraggiosa"

06 Feb 2026 - 16:36
"L'infortunio di Lindsey Vonn? Se avesse avuto un problema grave come il mio oggi non sarebbe qui, perché dopo tre giorni ero con le stampelle, o meglio, su una sedia a rotelle", così Federica Brignone al termine della prima prova cronometrata di discesa libera ai Giochi di Milano Cortina parlando dell'infortunio occorso alla campionessa statunitense, che a Crans Montana ha riportato la rottura del legamento crociato ma ha annunciato comunque di voler prender parte alle Olimpiadi. "È un po' diverso, ma lei è sicuramente una grande donna e ha un grande coraggio", ha aggiunto.

L'INFORTUNIO DI BRIGNONE

Federica Brignone a inizio aprile 2025 ha subito un grave infortunio. Durante la seconda manche del gigante  ai campionati italiani ha inforcato una porta ed è caduta violentemente, riportando una frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra, oltre alla rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Fin da subito la sua partecipazione ai Giochi di Milano-Cortina è sembrata una vera e propria corsa contro il tempo. Soltanto grazie al sacrificio e alla totale dedizione la campionessa azzurra è riuscita a tornare sugli scii in tempo per non perdere l'appuntamento con le Olimpiadi in casa. 

