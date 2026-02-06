Brignone: "Vonn in gara con crociato rotto? Se suo infortunio fosse grave come mio non sarebbe qui"

"L'infortunio di Lindsey Vonn? Se avesse avuto un problema grave come il mio oggi non sarebbe qui, perché dopo tre giorni ero con le stampelle, o meglio, su una sedia a rotelle", così Federica Brignone al termine della prima prova cronometrata di discesa libera ai Giochi di Milano Cortina parlando dell'infortunio occorso alla campionessa statunitense, che a Crans Montana ha riportato la rottura del legamento crociato ma ha annunciato comunque di voler prender parte alle Olimpiadi. "È un po' diverso, ma lei è sicuramente una grande donna e ha un grande coraggio", ha aggiunto.