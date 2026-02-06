Inzaghi: "Il Palermo è cresciuto, contro l'Empoli bel banco di prova"

"Dimentichiamo la vittoria nel girone d'andata, domani contro l'Empoli sarà un altro banco di prova complicato, come tutte le gare di Serie B, ma dobbiamo dare continuità alla prestazione di Bari dove la squadra è cresciuta". Lo ha detto l'allenatore del Palermo calcio, Filippo Inzaghi, alla vigilia della sfida in programma contro i toscani alle 17.15 allo stadio Renzo Barbera, valida per la ventitreesima giornata di campionato. "Ringrazio la società per lo sforzo fatto in questa sessione di calciomercato, è stata rafforzata sensibilmente una squadra già molto forte e adesso sta a noi dimostrarlo in campo - ha aggiunto -. Domani mancherà Palumbo per squalifica, ma davanti ci sono tante alternative e con l'arrivo di Johnsen abbiamo un'arma in più. Torniamo a giocare davanti al nostro pubblico e speriamo di fare una grande partita" ha concluso l'allenatore rosanero.