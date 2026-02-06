L'agente di Solomon rivela: "Se la Fiorentina retrocede, se ne andrà"

06 Feb 2026 - 17:14

Intervenuto ai microfoni di Hahm Aave, l'agente di Manor Solomon ha raccontato i dettagli della trattativa con la Fiorentina. Queste le parole di Shlomi Ben Ezra: "È stata una buona scelta, si vede che nelle ultime due partite ha giocato minuti significativi. Hanno un'opzione per acquistarlo, vive in un posto fantastico, la decisione è stata molto facile per loro. Ha firmato per metà stagione con un'opzione di acquisto di 10 milioni di euro. Se retrocedono, se ne va. Aveva l'opzione di andare al Southampton, ma non voleva andare in seconda divisione. Speriamo che la Fiorentina rimanga in serie A e che si vada avanti". 

Ultimi video

01:38
Miceli: "Juventus, caccia al centravanti"

Miceli: "Juventus, caccia al centravanti"

25:39
Si è chiuso il mercato

Si è chiuso il mercato: è mancato il colpo grosso

02:09
Le pagelle del mercato: i top & flop

Le pagelle del mercato: i top & flop

02:12
Le pagelle del mercato: Juve troppi obiettivi falliti, Napoli "sconfessato"

Le pagelle del mercato: Juve troppi obiettivi falliti, Napoli "sconfessato"

01:49
Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

01:47
FINTO LIVE MN OK NAPOLI/ROMA/LAZIO (MICELI) 2/2 SRV

Calciomercato: la chiusura di Napoli, Roma e Lazio

02:05
FINTO LIVE MN OK MERCATO MATETA (MICELI) 2/2 SRV

Il caso Mateta-Milan: ecco cosa è successo davvero

20:21
Calciomercato Live, il punto delle 20

Il calciomercato è finito: promossi e bocciati di gennaio 2026

08:15
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

02:50
DICH RUGANI FIORENTINA 02-02 DICH

Rugani: "Fiorentina è aria di casa, è tornare nella mia terra"

09:08
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

08:18
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

07:54
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

00:58
Calciomercato: la Roma non si ferma

Calciomercato: la Roma non si ferma

01:32
Calciomercato: Le ultime su Frattesi e l'ultimo acquisto del Napoli

Calciomercato: Le ultime su Frattesi e l'ultimo acquisto del Napoli

01:38
Miceli: "Juventus, caccia al centravanti"

Miceli: "Juventus, caccia al centravanti"

I più visti di Mercato

Raheem Sterling

Anche Sterling è senza squadra: quanti affari tra gli svincolati

Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

Le pagelle del mercato: i top & flop

Le pagelle del mercato: i top & flop

Juve-Tonali, da sogno a obiettivo a due condizioni. Occhio all'Arsenal e alla Premier League

Calciomercato: la Roma non si ferma

Calciomercato: la Roma non si ferma

Pep Guardiola

Mercato povero? Mica tanto… Dietro l’irraggiungibile Premier c’è la nostra Serie A

Mercato ora per ora
Vedi tutti
17:14
L'agente di Solomon rivela: "Se la Fiorentina retrocede, se ne andrà"
16:13
Torino, ufficiale la risoluzione del contratto di Schuurs
15:07
Bari, Di Cesare: "Sul mercato abbiamo fatto una mini rivoluzione"
14:42
Nuova avventura per Sergio Ramos? Contatti con il Marsiglia di De Zerbi
14:00
Lazio, il ds Fabiani annuncia due colpi e... una denuncia a Raiola per il caso Romagnoli