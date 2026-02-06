L'agente di Solomon rivela: "Se la Fiorentina retrocede, se ne andrà"

Intervenuto ai microfoni di Hahm Aave, l'agente di Manor Solomon ha raccontato i dettagli della trattativa con la Fiorentina. Queste le parole di Shlomi Ben Ezra: "È stata una buona scelta, si vede che nelle ultime due partite ha giocato minuti significativi. Hanno un'opzione per acquistarlo, vive in un posto fantastico, la decisione è stata molto facile per loro. Ha firmato per metà stagione con un'opzione di acquisto di 10 milioni di euro. Se retrocedono, se ne va. Aveva l'opzione di andare al Southampton, ma non voleva andare in seconda divisione. Speriamo che la Fiorentina rimanga in serie A e che si vada avanti".