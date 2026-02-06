Milano-Cortina 2026: gli azzurri in gara oggi 6 febbraio

Terzo giorno di gare alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Ecco gli azzurri impegnati nella giornata di oggi, venerdì 6 febbraio, che vivrà il culmine nella cerimonia di apertura allo Stadio di San Siro alle ore 20.



ore 9:55

Pattinaggio di figura: Team Event - Corto Coppie Danza: MARCO FABBRI e CHARLÈNE GUIGNARD



ore 10.05

Curling: doppio misto, Italia (STEFANIA CONSTANTINI e AMOS MOSANER) vs Svizzera



ore 11.35

Pattinaggio di figura: Team Event - Corto Coppie Artistico, SARA CONTI e NICCOLÒ MACII



ore 13.35

Pattinaggio di figura: Team Event - Corto Singolo D, LARA NAKI GUTMANN, dalle 13:35 alle 14:55



ore 14.35

Curling: doppio misto, Italia (STEFANIA CONSTANTINI e AMOS MOSANER) vs Estonia