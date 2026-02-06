MILANO-CORTINA 2026

Milano-Cortina 2026: gli azzurri in gara oggi 6 febbraio

I nostri atleti impegnati nel pattinaggio figura e nel curling 

06 Feb 2026 - 07:35
Terzo giorno di gare alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Ecco gli azzurri impegnati nella giornata di oggi, venerdì 6 febbraio, che vivrà il culmine nella cerimonia di apertura allo Stadio di San Siro alle ore 20.

ore 9:55
Pattinaggio di figura: Team Event - Corto Coppie Danza: MARCO FABBRI e CHARLÈNE GUIGNARD

ore 10.05
Curling: doppio misto, Italia (STEFANIA CONSTANTINI e AMOS MOSANER) vs Svizzera

ore 11.35
Pattinaggio di figura: Team Event - Corto Coppie Artistico, SARA CONTI e NICCOLÒ MACII

ore 13.35
Pattinaggio di figura: Team Event - Corto Singolo D, LARA NAKI GUTMANN, dalle 13:35 alle 14:55

ore 14.35
Curling: doppio misto, Italia (STEFANIA CONSTANTINI e AMOS MOSANER) vs Estonia

