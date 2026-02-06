Emilien Jacquelin onora Pantani: l’orecchino del "Pirata" brilla nel biathlon olimpico

Per Jacquelin, queste Olimpiadi non sono solo una sfida sportiva, ma un ritorno alle origini e un tributo a chi gli ha insegnato il significato del coraggio. "Questi Giochi Olimpici in Italia li ho sognati per anni. L'Italia, Paese di una parte dei miei antenati, ma soprattutto il Paese di Marco Pantani", ha scritto l'atleta in un post social colmo di gratitudine. Jacquelin ha raccontato di come le videocassette del Tour de France 1998 abbiano forgiato il suo spirito agonistico: "Marco è colui che mi ha dato voglia di fare sport. Il suo coraggio, le sue fughe solitarie, l'audacia di attaccare quando nessuno osa".