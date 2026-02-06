Jannik Sinner e Bebe Vio sull'All Conditions Express by Nike ACG

Sono stati Jannik Sinner e Bebe Vio a "battezzare" giovedì 5 febbraio alla Stazione Centrale di Milano il viaggio inaugurale di All Conditions Express. Il numero due del tennis mondiale e la schermitrice paralimpica si sono improvvisati bigliettai diu lusso a favore dei primi ospiti (c'eravamo che noi di Sportmediaset) del coloratissimo convoglio allestito da ACG (All Conditions Gear), recentemente reintrodotto come brand specializzato in performance outdoor dedicato a tutti gli atleti che cercano la sfida, l’avventura e la connessione con la natura incontaminata, con un focus particolare al trail running, hiking ed esplorazione. Per inaugurare questo nuovo capitolo, ACG riprende il via dal suo habitat naturale: la natura incontaminata, trasformando un treno storico italiano nell'All Conditions Express, un campo base su rotaie pensato per chi ama la vita all'aria aperta. Partendo da Milano l'All Conditions Express offre un viaggio su misura verso le Prealpi della Lombardia che unisce ispirazione, esplorazione, connessioni e lo spirito di ACG in movimento.